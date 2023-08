Ágyi poloskák leptek el egy mentálisan sérült beteget a szentgotthárdi otthonban, az esetről videófelvétel is készült. Az ápolók igyekeznek segíteni, cserélik az ágyneműket, de mint kiderült, ez sem ér semmit. Az eset azért is elkeserítő, mert az ápoltak nem tudják értesíteni hozzátartozóikat, a kórtermekbe ugyanis nem léphetnek be kívülállók.