Szikrázó napsütéssel és strandidővel köszönt ránk a hétvége

A legtöbb helyen kisüt a nap pénteken, egyedül az északkeleti-keleti régióban fordulhat elő gomolyfelhő-képződés, amelyből elszórtan alakulhat ki egy-egy zápor. Az északnyugati szél időnként megélénkülhet, a napközbeni hőmérséklet 23–28 Celsius-fok között alakul, frontmentes időre számíthatunk.

Szombaton és vasárnap igazán eléri hazánkat a strandidő. A hétvége első napján országszerte szikrázó napsütésre ébredhetünk, csapadék sehol nem várható. A légmozgás gyenge lesz, a napközbeni maximumok 25–30 fok között mérhetők majd.

Vasárnapra újabban emelkedik a hőmérséklet, akár 32 Celsius-fok is lehet, a déli szél kissé megélénkül és hozza magával a meleget is. Valódi strandidővel zárul a hétvége, ami a következő hét elején is kitart – írja az Időkép.

Strandidőben is óvjuk magunkat

A meleg időjárás ellenében a reggelek továbbra is hűvösek és nyirkosak maradnak, ami nem könnyíti meg a kopásos eredetű ízületi panaszokkal küzdők életét.

A nagy napi hőingás következtében délelőttönként előfordulhatnak vérnyomás- és keringési problémák is az erre hajlamosaknál.

Fontos figyelni bőrünk megfelelő fényvédelmére és a megfelelő folyadékbevitelre egész nap, a magas UV-sugárzás miatt.

