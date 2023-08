Van pár jó ötletünk, ha hétvégén nem a Sziget Fesztiválra megy

Hétvégére az idő is felmelegszik a hétközi hidegek után, így eggyel több okunk lehet arra, hogy kimozduljunk. Izgalmas programokból most sem lesz hiány, hiszen a csütörtökön startoló Sziget Fesztivál mellett lesz denevérhang-vadászat, a múlt héten elmaradt DunaCsúszás pótlása és hullócsillagtúra is.