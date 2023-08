A balatoni vízi rendőrök néhány hete Siófoknál járőrözve vettek észre egy SUP-deszkás férfit a vitorláskikötőben. Mivel az erős hajóforgalomban lehetetlen lett volna a kikötőt biztonságban elhagynia, a 46 éves SUP-ozót beemelték a szolgálati hajóba, és a szomszédos strandra vitték. A miskolci férfi azonban nem úszta meg ennyivel a kalandot, mert a járőrök tiltott fürdés miatt szabálysértési bírsággal sújtották.

150 ezres bírság tiltott fürdésért

Ez az eset is arra figyelmeztet, hogy bizony legnagyobb tavunkon is vannak fürdési szabályok. A legfontosabbakat a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság foglalta össze:

Fürödni csak a kijelölt fürdőhelyen, illetőleg ott szabad, ahol a fürdés nem esik tiltó rendelkezés hatálya alá!

A kijelölt fürdőhely határát a parton tábla, a vízen bóják jelölik.

Az úszóeszközök (vízibicikli, gumimatrac, illetve más felfújható eszköz) használata szintén fürdésnek minősül. Fürdőzők közelében úszóeszközöket használni csak úgy szabad, hogy azok senkit se veszélyeztessenek.

Hat éven aluli, továbbá úszni nem tudó 12 éven aluli gyermek csak felnőtt közvetlen felügyelete mellett fürödhet a szabad vizekben.

Tilos fürdeni hajóútban, kikötők, hajóállomások, vízi sporteszköz közlekedésére szolgáló pályák területén!

Tilos fürdeni éjszaka és korlátozott látási viszonyok között, kivéve, ha a vízfelület megvilágított, de akkor is legfeljebb a mély víz határáig!

A tiltott helyen fürdés szabálysértésnek minősül. A szabályok megszegése miatt a rendőrök, a közterület-felügyelők, a természetvédelmi őrök, az önkormányzati természetvédelmi őrök és a halászati őrök is jogosultak helyszíni bírságot kiszabni. A helyszíni bírság ötezer forinttól ötvenezer forintig, hat hónapon belül újabb szabálysértés elkövetése esetén hetvenezer forintig terjedhet. Abban az esetben, ha helyszíni bírság kiszabására nincs lehetőség (mert az elkövető nem ismeri el a tettét), szabálysértési eljárás indítható az elkövetővel szemben. Ebben az esetben viszont a kiszabható bírság összege ötezer forinttól már százötvenezer forintig terjedhet.

Hiányos a fogási napló

A Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. tájékoztatása szerint a halgazdálkodási törvény és annak végrehajtási rendelete megsértése esetén visszavonják a balatoni területi jegyet, a szabálytalankodó horgászt pedig feljelentik a lakhelye szerinti halgazdálkodási hatóságnál. Bűncselekmény elkövetése esetén (nagy értékű lopás, orvhalászat, állatkínzás stb.) rendőrségi feljelentést tesznek.

Ha a horgász a Balatoni Horgászrend ellen vét, a vétség súlyosságának függvényében bevonják a területi jegyét. Kirívó vagy ismétlődő szabályszegés esetén a vétkest a balatoni területi jegy váltásánál hosszabb időtartamra is eltilthatják. Például négy vagy több horgászbot használata, illetve a fogási napló vezetési szabályainak megsértése esetén akár három évre, de a halőri intézkedés végrehajtásának megtagadásáért, akadályozásáért öt évre is.

2023 egyik legnagyobb szabálysértési bírságát, 167 500 forintot egy fonyódi horgászra vetették ki, és 30 hónapos eltiltást is kapott, amiért április 11-én Fonyód térségében megtartott négy pontyot, amelyből hármat bevezetett a fogási naplójába, a negyediket – amely hétkilós volt – pedig nem.

Ellenőrök balatoni vendéglátóhelyeken A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal nyári szezonális ellenőrzéseinél mindig kiemelt figyelmet kapnak a balatoni vendéglátóhelyek. A júliusi vizsgálatok szerint a létesítmények élelmiszer-biztonsági szempontból megfelelőek, csak kisebb szabálytalanságokat állapítottak meg. Több helyen nem az előírásoknak megfelelőn oldották meg a szakosított tárolást, vagy a padló, a fal, a mennyezet, a berendezési tárgyak állapota volt kifogásolható. A dolgozók egy része nem rendelkezett érvényes egészségügyi alkalmassági igazolással, márpedig anélkül nem végezhető vendéglátó tevékenység. Emellett találtak ismeretlen eredetű, lejárt szavatossági idejű élelmiszereket is. A legkirívóbb esetben 2019-ben lejárt fűszert, valamint több, 2021-ben, illetve 2022-ben lejárt alapanyagot fedeztek fel az ellenőrök. A jogsértő termékeket kivonták a forgalomból, valamint megtiltották az ismételt forgalomba hozatalt és a felhasználást.

Hozzátartoznak a szórakozóhelyek

A balatoni szomszédok között az egyik leggyakoribb vita tárgya a zajkeltés. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 195. § alapján a csendháborítás tényállását valósítja meg az,

aki lakott területen, az ott levő épületben vagy az ahhoz tartozó telken, tömegközlekedési eszközön, továbbá természeti és védett természeti területen indokolatlanul zajt okoz, amely alkalmas arra, hogy mások nyugalmát, illetve a természeti vagy a védett természeti értéket zavarja, szabálysértést követ el.

Általában szükségtelen mértékű zavarásról akkor beszélünk, ha az a szokásos mértéket meghaladja, ha a zavaró tevékenységet kifejtő személy a szomszéd érdekeit teljes mértékben figyelmen kívül hagyja.

De itt is lehetnek kivételek. Egy pár évvel ezelőtti ügyben a bíróság nem kötelezte a zeneszolgáltatás megszüntetésére az alperest annak ellenére, hogy tényként állapították meg, hogy a bárban a zene rendkívül hangos volt, amely a felperes ingatlanának rendeltetésszerű használatát lehetetlenné tette. Csakhogy az a Balaton legforgalmasabb városának, Siófoknak a főutcáján helyezkedett el. Az ítélet indoklása szerint a nyaralóknak is tudomásul kell venniük, hogy a Balatonhoz hozzátartoznak a szórakozóhelyek, és akár valamennyi helyen be lehetne tiltani a zeneszolgáltatást.

(Borítókép: Vasvári Tamás / MTI)