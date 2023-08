Erdő Péter elmondta, kinek köszönhetjük, hogy a pusztulás szélére jutott ország megmenekült

Augusztus 13. és 15. között tartják Mátraverebély-Szentkúton a Nagyboldogasszony-főbúcsút. Vasárnap a 11 órás liturgiát Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek celebrálta.

A bíboros azzal kezdte beszédét, hogy manapság több kritikus megjegyzés is elhangzik a zarándokhelyekről és a Mária-tiszteletről. Vannak, akik azt kérdezik, hogy Isten nem hallgatja-e meg az imádságot mindenütt, ami a bíboros szerint jogos kérdés, de szerinte több okból is hiteles ez a szokás. Az egyik ok szerinte a tapasztalat, a másik pedig az igazság.

Fontos az, hogy mikor zarándokútra indulunk, előre fogalmazzuk meg magunknak kéréseinket, imaszándékainkat. Ezt terjesszük Szűz Mária által Jézus elé. Amikor pedig a zarándoklatról hazatérünk, figyeljük az eseményeket, mert lehet, hogy szelíden kirajzolódik a láthatáron problémánk megoldása, kilátástalan helyzetünk jóra fordulása

– mondta a bíboros. Azt is megjegyezte, hogy ő kifejezetten a szentkúti Szűzanyához könyörgött, hogy segítsen megoldani egy nehéz helyzetet.

Szűz Mária segítő közbenjárása számtalanszor megmutatkozott az egyház történelme során. De megnyilvánult a magyar nép történetében is

– fűzte hozzá a bíboros, majd megemlítette, hogy Máriáról sokáig hazánk védelmezőjeként beszéltek.

Egyértelműen neki tulajdonították, hogy a pusztulás szélére jutott ország csodálatos módon mégis fennmaradt. A megdicsőült Szűz Mária számunkra a remény és a bizalom forrása

– fogalmazott, majd kitért arra, hogy manapság nehéz időket élünk, a világ is megváltozott körülöttünk, fásulttá, elidegenedetté és békétlenné vált, ami miatt nehezen találjuk meg, hogy a legjobb szándékunkat milyen cselekedetekkel fejezzük ki.

Ezért is fontos, hogy vegyünk erőt magunkon, éljünk közösségi életet, ne sajnáljuk az időt családtagjaink, rokonaink, barátaink látogatására. Vegyünk részt plébániai közösségünk programjaiban!

Végül felszólította a közösséget, hogy járjanak „szívvel-lélekkel” a Szűz Mária kegyhelyéhez vezető úton.

Kérjük mennybe fölvett Szűz Mária anyai közbenjárását, hogy mi is megkapjuk a világosságot és az erőt Krisztus akaratának követéséhez, és egykor a dicsőségben is társai lehessünk

– zárta beszédét a bíboros.

(Borítókép: Prófusz Ádám / Esztergom-Budapest Főegyházmegye)