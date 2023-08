„Szerintem a román külügyminisztériumban pontosan bemérhették, hogy mi lesz Orbán reakciója, mert azért ott profik dolgoznak. Ha egy ilyen demarsot küldenek, akkor azt nem hagyja szó nélkül a magyar miniszterelnök.

Én sem hagynám szó nélkül. Ezt nem lehet csinálni. Erre azért nem volt példa, hogy megmondják, miről mit beszélj

– jelentette ki Kelemen Hunor pénteken Kolozsváron.

Az RMDSZ elnöke védelmébe vette Orbán Viktor idei tusványosi beszédét, hozzátéve: nem hinné, hogy mély nyomokat hagyna a román–magyar diplomáciai kapcsolatokban a külügyminiszteri demars orbáni kifigurázása – számolt be erről a Transtelex.

This is the beginning of a beautiful friendship

Mint arról az Index is beszámolt, Orbán Viktor a román államfővel folytatott bukaresti megbeszélése után egy Facebook-posztjában azt írta, hogy „This is the beginning of a beautiful friendship”. A találkozón Kelemen Hunor is részt vett, aki jelezte: az Orbán–Ciolacu-találkozóról nem nyilatkozhat. Annyit azonban elmondott: fontos volt, hogy létrejött ez a másfél órás beszélgetés a román és a magyar miniszterelnök között. Beszámolója szerint

AZ INFORMÁLIS BUKARESTI TALÁLKOZÓ JÓ HANGULATÚ VOLT, ÉS NYITOTT EGY OLYAN PERSPEKTÍVÁT A ROMÁN–MAGYAR ÁLLAMKÖZI KAPCSOLATOKBAN, AMILYEN 2011 ÓTA NEM VOLT, MERT AKKOR VOLTAK UTOLJÁRA ILYEN MAGAS SZINTŰ TÁRGYALÁSOK A KÉT ORSZÁG VEZETÉSE KÖZÖTT.

Az RMDSZ elnöke szerint azért kellett ilyen hosszú időnek eltelnie, mert a magyar kormányfőt nem hívták meg Bukarestbe. Véleménye szerint Marcel Ciolacu bátor volt, és helyesen cselekedett, amikor meghívta Orbánt a román fővárosba, a magyar kormányfő pedig szintén helyesen járt el, amikor a meghívást elfogadta.

A demars ironizálásában nincs kivetnivaló

Kelemen Hunor szerint Tusnádfürdőn a magyar kormányfő a román diplomáciát ironizálva arról beszélt, hogy a tusványosi fellépése előtt hivatalos levelet kapott a bukaresti külügyminisztériumtól, amiben próbálták megszabni neki, miről beszélhet, és miről nem.

A kerülendő témák között volt a nem létező romániai közigazgatási területi egységek, ami a miniszterelnök szerint Erdélyre és Székelyföldre vonatkozhatott, és hozzá is tette: „mi sohasem állítottuk, hogy ezek román közigazgatási egységek lennének”. Szavait a közönsége vastapssal fogadta, mert Orbán úgy szúrt oda, hogy mindenki megértette a célzást: „Székelyföld nem Románia!” A célzást megértette a román sajtó és a román politika is.

Az RMDSZ elnöke szerint a magyar kormányfő tusványosi beszéde két részre osztható. Az első része az volt, amiben Orbán kifigurázta azt a külügyminisztériumi demarsot, amelyben megszabták neki, hogy miről beszélhet Romániában.

Kelemen szerint a magyar kormányfő ironikus hangnemében nem talált kivetnivalót.

Szerinte Orbán beszédének második részével „nem volt különösebben semmiféle probléma”, mert nem Romániáról szólt. „Ez egy vízió volt arról, hogy az erőviszonyok a világpolitikában hogyan fognak kinézni néhány év múlva. Lehet egyetérteni vele, lehet vitatni. Én nem tudom ezt másképpen kommentálni, mint hogy tessék jobb, másabb elemzést, másabb víziót jobb érvekkel fölvázolni” – mondta a politikus a Transtelexnek.