Megérkezett Magyarországra a honvédség legújabb harckocsija

A magyar kormány összesen 44 darab Leopard 2 A7HU típusú harckocsit rendelt nagyszabású haderőfejlesztési programja részeként. A müncheni Krauss-Maffei Wegmann gyártotta járművek a legkorszerűbbek a világon, amelyek közül az első már át is lépte az országhatárt.

Már Magyarországon van az első Leopard 2 A7HU harckocsi, valamint a műszaki támogatására szolgáló WiSENT 2 többrendeltetésű műszaki gép.

Az első harckocsit Mosonmagyaróvár közelében, a Lajta Pihenőhelyen fotózta le az lhsn.hu olvasója. A haditechnikára szakosodott portál szerint a most beérkezett eszközök még csak a referenciapéldányok lehetnek.

A Napi.hu kiemelte, Magyarország az új gyártású Leopard 2 A7HU harckocsikból összesen 44-et rendelt, a gyártó 2025-ig köteles leszállítani a gépeket.

A portál közölte, a Krauss-Maffei Wegmann több szempontból is fejlesztette a harckocsijait. Az új modell már körkörösen megerősített páncélzattal bír, valamint a tank lövegtornya tetejére egy új, gyalogság elleni fegyver is került. Ezentúl új lőszertípusok kerültek az ágyúhoz, a jármű körkörös kilátással bír éjjel-nappal, valamint gyalogsági telefont, csendes üzemmódot, akadályeltávolító ekét és légkondicionáló rendszert szereltek bele. Az új típusú harckocsi tömege 67,5 tonna, ami miatt az erőátviteli rendszer és a futómű is módosult.

AZ A7-ES VERZIÓ BESZERZÉSI KÖLTSÉGE AZ EGYEDI IGÉNYEK ÉS LOGISZTIKAI CSOMAG FÜGGVÉNYÉBEN 15-20 MILLIÓ EURÓRA, AZAZ KÖRÜLBELÜL 5,7-7,6 MILLIÁRD FORINTRA TEHETŐ HARCKOCSINKÉNT.

A Magyar Nemzet információi szerint a kormány a Leopardok mellé oktató, harci műszaki mentő és hídvető tankokat is rendelt.