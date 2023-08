Szabad az út a Jobbik népszavazási kezdeményezése előtt

Az NVB csütörtöki döntése értelmében elindulhat az aláírásgyűjtés az 5 ezer forintos éves kötelező kamarai hozzájárulás eltörléséért.

„Ez a döntés lehetőséget biztosít arra, hogy végre meg lehessen szüntetni a Parragh László-féle kamarának fizetendő éves lehúzást, amelyért amúgy sem kapnak semmilyen segítséget cserébe a vállalkozások” – olvasható a közleményben.

A Jobbik – Konzervatívok tehát azt kívánja elérni, hogy az orvosok kötelező kamarai tagsági díjának februári eltörlése után a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 5 ezer forintos, kötelezően fizetendő hozzájárulását is töröljék el, ugyanis a szervezet „együttműködik a kormánnyal a nemzetgazdaság fejlesztésében és a magyar emberek életminőségének növelésében”.

„A Jobbik – Konzervatívok mindig is a legkisebb vállalkozások pártján állt, és ezután is nekik fog segíteni azzal, hogy megszervezzük a népszavazáshoz szükséges aláírásgyűjtést, amelybe a lehető legtöbb szereplőt és vállalkozást is be fogunk vonni az ügy sikeressége érdekében” – írja a párt közleményében.