Lánczi Tamás az ünnepi tűzijáték Duna fölött lebegő keresztjéről

Az államalapítás ünnepét a korábbi évekhez hasonlóan idén is ünnepi tűzijáték zárta. Az augusztus 20-ai tűzijáték végén egy drónkereszt tűnt fel az égen, amely meglehetősen megosztotta a közvéleményt.

Lánczi Tamás Mozgástér című blogjában úgy fogalmazott, „egyes sajtóorgánumok szerkesztőségei nem értették (vagy inkább cinikus értetlenséget színleltek) az augusztus huszadikai ünnepi tűzijáték lezárásaként feltűnő kereszt ürügyén”, ezért „gyorstalpalóval” segít nekik „a saját valóságukon túli világ megértéséhez, hogy ne csak a láthatót lássák, hanem azt is, ami elsőre láthatatlan”.

A politológus úgy véli,

a kereszt puszta látványa, közelsége is égeti a gonosz bőrét.

Mint írta, a kereszt a 21. században „egy közösség, jelen esetben a magyar nép reményének és hitének dekrétuma”, és azt üzeni, hogy senki sincs magára hagyva bűneivel és az élet nehézségeivel.

– szögezte le. Bejegyzésében arról is írt, „csak az olyan cinikus éli meg üres, avítt »giccsnek«, aki még soha nem érzett meg semmit abból, ami több nála, ami valóban emberré tenné”.

Lánczi ugyanis úgy véli, a kereszt azért fontos, mert az reménységet ad az embereknek.

Olyan válságot, nehéz időket él meg most Európa és benne mi is (egyéni és közösségi szinten egyaránt), ami szorongató, fojtogató és reménytelenséget áraszt. Nem tudjuk, mert nem tudhatjuk, mit hoz a jövő számunkra, de egy biztos: a reményünket és hitünket nem veheti el senki, mert a magyarok jót várnak és jót is várhatnak a jövőtől