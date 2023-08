Túlélőtréningen vettek részt a magyar űrhajósjelöltek

Ferencz Orsolya, a Külgazdasági és Külügyminisztérium űrkutatásért felelős miniszteri biztosa a Magyar Nemzetnek adott interjúban elmondta, a jelölteknek többek között túlélőtréningen is részt kell venniük, azonban leszögezte, csak egyik lesz űrhajós, legalábbis a Hunor magyar űrhajós programban.

A 2021-ben elfogadott űrstratégia elemeként hirdették meg a nemzeti kutatóűrhajós programot, a Hunort (Hungarian to Orbit). A magyar űrhajós útját 2024-re tervezik. A kiképzés részeként a négy jelölt az elmúlt hetekben szárazföldi és vízi oktatást kapott. A programról Ferencz Orsolya, a Külgazdasági és Külügyminisztérium űrkutatásért felelős miniszteri biztosa nyilatkozott a Magyar Nemzetnek.

Elmondása szerint már a legjobb nyolc jelölt is alkalmas minősítést kapna, ami a legjobb négyre hatványozottan igaz.

Nagyon nehéz döntéseket kellett meghozniuk a szakembereknek az eddigi válogatáson, és a négy férfi szerencsére szintén nem könnyíti meg a stáb dolgát, hiszen maximális erőbedobással és odaadással készülnek. De nincs helye a szentimentalizmusnak, csak egy jelöltből lesz űrhajós, legalábbis a Hunor magyar űrhajós programban

– jelentette ki Ferencz Orsolya.

A jelöltek a képzések alkalmával megismerkednek a világűr és a súlytalanság legfontosabb fizikai jellemzőivel, a repülés alapszabályaival. Emellett szakemberek felügyelete alatt fizikai erőnléti edzéseket végeznek, orvosi vizsgálatokon vesznek részt. A Magyar Honvédség szakembereivel túlélőtréningen is részt vettek, hiszen fel kell készülniük arra is, hogy olyan helyen landolnak, ahol efféle tudásra is szükség lehet.

Ferencz Orsolya szerint az dönt majd, hogy kinek a legmagasabb a tudásszintje, emellett mind pszichésen, mind fizikailag a legjobb jellemzőkkel kell rendelkezni. Először kettőre csökken az űrhajósjelöltek száma, az ő kiképzésük az Egyesült Államokban folytatódik.

