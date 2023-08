Eltűnt egy kamasz fiú a XVII. kerületből

A Budapesti Rendőr-főkapitányság keresi a 16 éves Mester Károlyt, aki augusztus 25-én tűnt el egy gyulafirátóti gyermekotthonból.

A fiú egy, a nevelői és a rendőrség számára is ismeretlen helyre távozott, most is keresik a rendőrök – írja a police.hu.

A kamasz körülbelül 175 centiméter magas, vékony testalkattal rendelkezik, rövid szőke haja van, kék szeme és szemüveget visel.

Fotó: police.hu Mester Károly

A rendőr-főkapitányság felszólította a lakosságot, hogy ha van információjuk Károly tartózkodási helyéről, jelentkezzenek a segélyhívón (112) vagy a nap 24 órájában elérhető zöldszámon (06-80-555-111).