Mindössze 15 percen múlott a miskolci férfi élete, akit a hatéves kisfia mentett meg

A kisfiú édesapjával töltötte a hétvégét Miskolcon, aki éppen a kertben dolgozott. A nagy meleg miatt egy vizes törülközőt is magánál tartott, hogy lehűthesse magát. Mikor a férfi át akarta törölni vele az arcát, nem vette észre, hogy egy lódarázs is a törölközőben hűsöl. A rovar arcon csípte a férfit, aki ezt követően forróságot érzett, majd elájult és a fejét is beütötte. A kisfiú rögtön rohant édesapja telefonjáért, és hívta édesanyját.