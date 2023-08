Szántóföldön futva menekült az ittas sofőr, ott fogták el a rendőrök

Vádat emeltek egy 25 éves érsekvadkerti férfi ellen, aki ellen több büntetést is kiszabtak már korábban, de ez nem tántorította el az újabb szabályszegéstől. A Nógrád vármegyei férfit többek között a vezetéstől is eltiltották, mégis vezetés közben fogták el a rendőrök, és ellenállására való tekintettel meg is bilincselték.