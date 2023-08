Belehalt egy darázscsípésbe a háromgyerekes szigethalmi családapa

Borzalmas tragédia történt augusztus elején egy szigethalmi családapával. A 46 éves Rudolf öccsével dolgozott éppen, amikor a fejét megcsípte egy darázs. Az allergiás sokk miatt azonnal bevett antihisztamin és kalcium sem segített, a férfi mély, 13 napig tartó kómába esett – írja a Bors.

A lap szerint bár önállóan lélegzett, és az utóbbi napokban jeleket is adott, szervezete végül feladta a harcot. Felesége és három gyermeke most magára maradt, egyelőre nem tudják még, hogyan tovább.

Bevette a gyógyszereket is, mivel allergiás, kalcium és antihisztamin is volt nála. Aztán elájult, a testvére élesztette újra a mentők kiérkezéséig

– mondta a feleség, aki szerint a férfi 37 percig volt a klinikai halál állapotában, már a mentősök is azt mondták, hogy túl késő.

A nő arról is beszélt, az utolsó napokban már önállóan lélegzett, és életjeleket is adott magáról a férje, ezért nagyon bízott a felépülésében. A férfi szervezete azonban hétvégén feladta a harcot. Elkapott a kórházban egy fertőzést is, vagy amiatt, vagy korábbi hátsó fali szívinfarktusa miatt kialakult szívbetegsége okozta, elhunyt. A fiatal feleség így mindössze 37 évesen özvegy lett.

A portál arról ír, a gyermekek is nehezen viselik a helyzetet, az anya pszichológushoz fordult segítségért. Édesanyjuk egyelőre nem tudja, mennyibe fog kerülni majd a temetés, vagy a gyermekek beiskoláztatása, de egyelőre nem tud másodállást vállalni.