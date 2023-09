Egy romantikus üzenet akár az utolsó fillérétől is megfoszthatja

A nigériai csalás az egyik legismertebb internetes bűncselekmény, amelyet 419-es átverésnek is neveznek. Azért 419-es, mert ez a száma a visszaéleseket büntető nigériai törvénykönyv vonatkozó paragrafusának. A nigériai csalás legkorábbi verzióját már az 1830-as években regisztrálták. A trükk azóta szinte semmit sem változott: egy fiktív afrikai uralkodó segítséget kér a levélben vagyona külföldre menekítéséhez, és mindezért busás jutalmat helyez kilátásba. A felajánlott summát a gyanútlan áldozat persze sohasem kapja meg, viszont a pénz kijuttatásához segítségként kért kisebb-nagyobb összegeket sem látja viszont, amit az álnigériai álherceg kicsalt tőle.

A 419-es csalásnak manapság több fajtája is létezik, de a lényege, hogy egy magánszemély egy a célpontnak küld egy emailt (régebben faxot, postai levelet), amelyben valamilyen segítségért cserébe jókora haszonnal kecsegteti.

Az egyik legújabb átverési változatban egy magát török banktisztviselőnek kiadó személy e-mailban (chatben) azzal keresi meg a delikvenst, hogy azonos vezetéknevű rokona több millió dollárt hagyott hátra, és az összeg feléért elintézi, hogy az örökséget megkapja.

Nwude, az átverés nagymestere

A 419-es átverés legnagyobb formátumú képviselője Emmanuel Nwude volt, aki a Union Bank of Nigériának dolgozott banktisztviselőként mindaddig, amíg a sokkal jobban fizető átverés-bizniszre adta a fejét. Nwude arra vette rá hiszékeny ügyfelét, hogy fektessen pénzt egy épülő repülőtérbe, amiért cserébe tízmillió dollárnyi jutalékot kínált neki. Az átvert brazil üzletember az 1990-es évek közepén összesen 242 millió dollárt utalt át az álbankigazgató által megjelölt számlára.

A csalásra 1997 végén fény derült, csakhogy Nwudét eleinte nem is gyanúsították. Éveknek kellett eltelnie, mire letartóztatták, és vádat emeltek ellene. Ám a per sem volt zökkenőmentes, hiszen Nwude többször is megpróbálta megvesztegetni a bírákat, az esküdteket és mindenkit, akinek csak köze volt az ügyükhöz. Végül 25 évet kapott, és lefoglalták a vagyonát.

Slusszpoén: Nwude 2006-ban szabadult, és első dolga volt viszontperelni az államot, mondván, jogtalanul koboztak el tőle ingatlanokat és egyéb vagyontárgyakat, amiket még a bűncselekmény előtt, becsületes úton szerzett.

Bármennyire is hihetetlen, de a bíróság igazat adott neki, és vissza is kapott nagyjából ötvenmillió dollárnyit a vagyonából.

Az áldozatok maguk utalnak

A nigériai csalásnak mára az online tér vált a fő platformjává. Az ilyen és hasonló csalások visszaszorítása érdekében KiberPajzs néven közös oktatási és kommunikációs programot indított múlt év novemberében a Magyar Nemzeti Bank, a Magyar Bankszövetség, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Nemzeti Kibervédelmi Intézet és az Országos Rendőr-főkapitányság. A programhoz idén márciusban az Igazságügyi Minisztérium is csatlakozott, áldozatsegítő és fogyasztóvédelmi feladatkörében támogatja az együttműködést.

A szakemberek felhívják a figyelmet, hogy a nigériai csalások során az elkövetők valamilyen megtévesztő kommunikációval – jellemzően e-mailben – pénz utalására veszik rá az áldozatukat, vagyis ezekben az esetekben az ügyfelek maguk utalnak!

Napjainkban közösségimédia-oldalakon, online társkereső portálokon terjed a nigériai csalás azon változata, amelynél az elkövető romantikus kapcsolatot épít fel leendő áldozatával, mielőtt valamilyen megható történettel pénzt kér tőle. A megtévesztő sztorit valódinak látszó, de hamis közösségimédia-profillal és eredetinek tűnő, de szintén fiktív iratokkal igyekeznek alátámasztani.

Annak érdekében, hogy a történet hihetőbb legyen, előfordul, hogy a csalók nemzetközi átutalást kezdeményeznek, amit aztán visszavonnak, így mutatva, hogy az összeg rendelkezésre áll, csak a levélben jelzett adminisztratív nehézség áll a kifizetés útjában.

A levélben kért segítség kizárólag egy bizonyos pénzösszeg átutalását jelenti. Mindezért későbbi busás jutalmat ígérnek, amit azonban a károsultak végül nem kapnak meg, de a befizetett összeget elveszítik.

Az is egy bevett forma, hogy a vagyon kimenekítéséhez a címzettnek meg kell adnia a bankszámlaadatait, aminek az eredménye természetesen nem az, hogy pénzösszeg érkezik rá, ellenkezőleg: az elkövetők immár hozzáférnek a bankszámlához, így akár le is nullázhatják azt.

Mit tegyen, hogy megelőzze a bajt?

Semmilyen körülmények között ne adjon meg bizalmas információkat, banki adatokat vagy azonosítókat e-mailben érkező felkérésre!

Ne kezdeményezzen fizetést levélben kapott felszólításra!

Kéretlen levél esetén figyelje a nyelvezetet: a nigériai levelekre jellemző a pongyola megfogalmazás, a számtalan nyelvtani és stilisztikai hiba. Ám sok esetben épp ez támasztja alá a történetet: a „tört magyarság”, a megtévesztő történetben szereplő külföldi levélíró kísérlete, hogy magyarul próbáljon meg segítséget kérni. Ha ilyen levelet kap, legyen megfontolt és gyanakvó!

Ne legyen hiszékeny: ne higgyen e-mailben érkező, már-már romantikus történeteknek!

Nem reális, hogy ismeretlenek a könnyű meggazdagodás lehetőségét ajánlják fel másoknak. Ha ilyen tartalmú levelet kap, gyanakodjon!

