Jégesőt hoz a vasárnap

Vasárnap reggel hidegfront érkezik hazánkba észak felől. Elsősorban az ország középső és keleti területein intenzív csapadék, záporok és zivatarok várhatók. A zivatarok körül viharos széllökések is lehetnek, több helyen jégesőre kell számítani.

Vasárnap délelőtt még várhatóan erős lesz a felhőzet, később azonban ez csökken, a hidegfront dél, délkelet felé kora délutánra elhagyja az országot, és hosszabb időre kisüthet a nap is. Ugyanakkor főleg északkeleten több helyen is várható zápor, sőt egy-egy intenzívebb zivatarra is esély van – írja az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Zivatarokban helyenként rövid idő alatt 20 millimétert meghaladó csapadék és jégeső is várható. Estétől viszont a csapadékgócok száma csökken, de nagy területen megélénkül az északias szél.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 27 fok között alakul.

Az orvosmeteorológia szerint a hidegfronti hatás miatt különösképpen fejfájás és migrén jelentkezhet, de a hűvös, nyirkos tájakon felerősödhetnek a kopásos eredetű ízületi problémák is. Jelentős napi hőingadozás is kialakulhat, ami főleg keringési és vérnyomásproblémákat okozhat.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat az összes vármegyére figyelmeztetést adott ki zivatar miatt.

Hétfőn napközben sok napsütésre van kilátás, csapadék sehol sem várható, inkább csak gomolyfelhők lehetnek az égen. Délutánra 23 és 27 fok közé melegedhet a levegő – írja az Időkép.

