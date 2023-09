Gigasáskát találtak Székesfehérváron, fotó is készült róla

Egy székesfehérvári nő óriási méretű sáskát talált a napokban Öreghegyen az egyik szőlőtőkén. Az állatról fényképet is készített, és mellé viszonyítási alapként egy gyufásdobozt is tett, hogy szemléltesse a rovar méreteit – írja a Fejér vármegyei hírportál, ahol a készített fénykép is megtekinthető.

A nő kíváncsi volt, hogy vajon milyen sáskát talált, mert mint írta, még sosem látott ekkora méretűt, így az internetre is posztolta a fotót. Többen is hozzászóltak a képhez, sokféle fajt említettek, legtöbben az egyiptomi sáskát írták.

A FEOL Both Zoltán vadállatbefogót kérdezte a rovarról, aki leszögezte, hogy nem egyiptomi sáskáról van szó.

Elmondta, hogy a fotó alapján vélhetően marokkói sáskát találhatott a hölgy, amiről fontos tudni, hogy nem veszélyes, sőt a méreteit tekintve is teljesen átlagos, ennél jóval nagyobb sáskák is előfordulnak a természetben.

Sokkal nagyobb veszélyt rejtenek magukban a nyaralásból véletlenül hazahozott skorpiók. Ilyen esethez idén többször is riasztottak, illetve a tigrisszúnyogok. Mivel ezek itthon nem őshonosak az orvosok sincsenek felkészülve az esetleges tünetek kezelésére, hiszen egy egyszerű csípésre beadott gyógyszer esetükben lehet, hogy nem hatásos

– fogalmazott a szakember.