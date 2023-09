Súlyos pénzbírságra számíthat, ha nincs kitéve a házszám

Akár 150 ezer forintba is kerülhet, ha nincs kint otthonunkon a házszám – hívja fel a figyelmet közleményében a székesfehérvári önkormányzat. A büntetés elkerülése mellett az is fontos, hogy a jól látható és olvasható házszámmal segítsék a mentők, tűzoltók, rendőrök és postások munkáját.

Törvényi előírás, és saját érdek is a házszám megfelelő feltüntetése az ingatlanokon. A házszámtáblát az ingatlan tulajdonosának az utcafronti kerítésen vagy az épület közterületi homlokzatán, a közterületről látható helyen kell elhelyeznie. Ennek elmulasztása akár 150 ezer forintos bírsággal is járhat, és megnehezíti a mentősök, tűzoltók, rendőrök és a postások munkáját is

A közleményben kiemelik, hogy a házszám beszerzése, kihelyezése, szükség szerint a cseréje és pótlása minden esetben a tulajdonos feladata. „A házszámtáblát az ingatlan tulajdonosának az utcafronti kerítésen vagy az épület közterületi homlokzatán, a közterületről látható helyen kell elhelyeznie. Amennyiben ez nem lehetséges, úgy a házszámtáblát az ingatlanon bárhol, az utcáról látható helyen kell elhelyezni” – teszik hozzá.

50 ezer forintig terjedő helyszíni bírság, illetve 150 ezer forintig terjedő közigazgatási bírság is kiszabható arra, aki nem tartja be, nem teljesíti ezt a kötelezettséget. Elsősorban azonban nem a büntetés elkerülése a fontos, hanem az, hogy a jól látható, olvasható házszámmal a mentőknek, tűzoltóknak, rendőröknek és a postásoknak is segítünk a gyors tájékozódásban.