Megújult a Napi.hu, Economx néven folytatja az IndaMedia gazdasági portálja

Új névvel és arculattal folytatja működését az Indamedia pénzügyi-gazdasági portálja, a Napi.hu. A vizuális megújulás mellett új tartalmi elemekkel is bővül az online kiadvány.

2023 a megújulás éve a Napi.hu történetében, a gazdasági site olvasói mostantól ECONOMX néven követhetik nyomon a gazdaság legfrissebb történéseit, amit az új szlogen, a VELÜNK SZÁMOLHATSZ is nyomatékosít. A név és a szlogen megújítása mellett a márka friss arculattal és teljesen megújult vizuális világgal várja régi és új olvasóit.

Az ECONOMX a szeptember 11-ei AI Summit 2023 – Budapest konferencia Business szekciójában debütál, ahol a mesterséges intelligencia üzleti életben való megjelenését mutatják be a legnevesebb szakemberek három színpadon egy teljes napon át.





Új formátumok és tartalomfejlesztés

Az ECONOMX brand piacra lépésével párhuzamosan megkezdődik a tartalomfejlesztés is az IndaMedia üzleti-gazdasági lapjánál: hamarosan jelentkezik első részével a Krach és a Big picture című podcast, előbbi a nagy válságok gazdaságtörténeti vonatkozásairól, utóbbi a gazdasági döntések hátteréről szól. A podcastek mellett új munkaerőpiaci sorozattal is készül a szerkesztőség, amely valós példákon keresztül mutatja be, miként talál egymásra egy cég és egy leendő munkavállaló.

A gazdaság állandó mozgásban van, így economy only kiadványként a legfontosabb feladatunk, hogy a nap 24 órájában képben legyünk a gazdasági, pénzügyi és piaci folyamatokkal, és ezekről naprakészen beszámoljunk. Célunk, hogy olyan professzionális és egyben közérthető előrejelzéseket, elemzéseket adjunk olvasóinknak, amelyek támpontot jelenthetnek pénzügyi döntéseik meghozatalában

– mondta Németh Tamás, az ECONOMX főszerkesztője.

A konferenciasorozat is új brandet kap

Az IndaMedia csoport ECNMX néven új konferenciasorozatot indít. Az AI Summit 2023 médiapartnersége után az első ECNMX MEETUP-ot várhatóan 2024 májusában rendezik meg.

A brand- és arculatváltás az első lépés abban a fejlesztési folyamatban, amelybe az IndaMedia megújult kiadványa belevágott, az ECONOMX új funkciókkal és szolgáltatásokkal bővül a következő hónapokban.

A Napi.hu az Indamedia Csoport független üzleti és pénzügyi portálja, márkaelődje, a Napi Gazdaság a rendszerváltás óta az üzleti és gazdasági élet egyik legfontosabb hírforrása. Az újság korábban mind nyomtatott, mind online verzióban megjelent, majd 2015-ben egy korábbi tulajdonosváltást követően a nyomtatott verzió és így az eredeti Napi Gazdaság név megszűnt. Az Indamedia Napi.hu márkanév alatt a lap korábbi digitális verzióját vitte tovább, amelyet most, 2023. szeptember 8-tól ECONOMX márkanév alatt, új arculattal és tartalmi egységekkel újít meg.