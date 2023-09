Óriási üzlet lehet ma pártot indítani, legalábbis erre utal, hogy ma már szinte minden olyan embernek lesz pártja, akinek valaha volt köze az Országgyűléshez. Másoknak pedig még csak ez sem kell hozzá. Az egykori Jobbikból például sorra nőnek ki az utódpártok, legutóbb épp Vona Gábor jelentette be a héten, hogy párttá alakítja saját mozgalmát, a Második Reformkort. Hogy milyen esélyekkel szállhat szembe a jövő évi önkormányzati és EP-választásokon ez az új formáció – amellyel már több mint egytucatnyi, a közéletben próbálkozó pártot sorolhatunk fel –, arról ebben a cikkünkben írtunk.

Nem árt megjegyezni, hogy ezek a pártok még az ismertebbek közül valók, legalábbis vezetőik személye miatt biztosan. Ilyen például Jakab Péter vagy Márki-Zay Péter viszonylag frissnek mondható formációja is. De ezeken túl is bőven van élet. A birosag.hu oldalon a civil szervezetek listáját böngészve ugyanis több száz olyan pártra és egyesületre bukkanhatunk, amelyek jelenleg is aktívak és számítanának a választók bizalmára, vagy némely esetben egészen másra, például némi központi támogatásra. Ezek közül szemezgettünk – a teljesség igénye nélkül –, elsősorban olyan szervezeteket, amelyek elnevezése, vagy más okán furcsának, humorosnak, esetleg bizarrnak hathat.

A Magyar Kétfarkú Kutya Párt akár helyet is kaphatott volna a listánkon, de mivel erről a szervezetről már a magyarok többsége hallott, nagy rácsodálkozásra nem tarthat számot a mai napig kissé bizarr elnevezés, emiatt őket nem listáztuk.

Demokrata, demokratikus, demokratikusabb

A legnépszerűbb elnevezés Magyarországon feltehetően a demokratikus és a demokrata, ezek mindenféle kombinációjával szinte Dunát lehetne rekeszteni, Szociáldemokratákból például többet is bejegyeztek már, de a Színes Demokratikus párton át az SMS Demokrata Pártig elég széles a paletta. A legismertebb ugyanakkor még mindig a Gyurcsány Ferenc fémjelezte Demokratikus Koalíció.

Ha nem is feltétlenül demokratikusat, de valamilyen változást viszonylag sok párt szeretne, mert ezt több szervezet is a nevébe foglalta, ugyanakkor nem mind öregedett jól, például a VÁLTOZÁS 2019 Egyesületet már igencsak meghaladta az idő, de itt említhetnénk az Együtt 2014 Pártot is. Az irányt is sok egyesület próbálja meghatározni, ha a Jó Út Magyar Polgári Párt részéről nem is menne, még mindig segíthet az IRÁNYTŰ Párt. Esetleg, aki másra vágyik, annak ott lehet még az Új Élet Párt és az Új Kezdet Párt is, mint alternatíva.

Több szervezet is megszűnőfélben található egyébként a listán, így például kissé ironikus módon a Rend és Elszámoltatás Párt neve mellett is mindössze ennyi áll: „felszámolás alatt”.

A Peches Üldözöttek Szövetségének Pártját pedig hiába keresné, már megszüntették, ahogyan a Magyarország Jövője Párt is törlés alatt áll. Az irónia egyébként máshol is tetten érhető, például akad olyan párt, amely a Párturalom Felszámolásáért jött létre.

Másfajta „zöld” mozgalmak

Ennél egyértelműbb üzenetet fogalmaz meg egyébként a feltehetően hasonló céllal politizáló Magyar Kender Párt és a Legalizálj Egyesület is. Ez utóbbi a Magyar Liberális Párt szárnyai alól kibújó szervezet, legalábbis az elnöke az a Sermer Ádám, aki korábban az MLP főpolgármester-jelöltje is volt.

Bármennyire is csábító ötlet lenne, a Mi Kis Falunk Közéleti Egyesület nem Pajkaszeg boldogulásáért szeretne tenni, mint a kitalált faluban élő polgármester, Füleki Károly, hanem egy másik főváros környéki településért, Csömörért. A sport fontosságára ugyanakkor szintén több szervezet is felhívja a figyelmet, például a Sportos és Egészséges Magyarországért Párt, amely 2013-as létrehozása óta sem hallatott magáról nagyon sűrűn.

És végül jöjjön a lista, a teljesség igénye nélkül.

A legfurább nevű politikai pártok és egyesületek Magyarországon:

Áramlat Együttműködés a Jelen-létért és a Jövő-képért Párt

Direkt Digitális Demokrácia Pártja

EGYIKRE SEM Párt

Ember az Emberekért Párt

Legyél a változás Egyesület

Legalizálj Egyesület

Magyar Kender Párt

Magyar Sport és Egészség Párt

Maradj Itthon Mozgalom

Mi Kis Falunk Közéleti Egyesület

Megoldás:EGYIKSEM! Civilkontroll párt

Női Értékek Pártja

ORIGÓ Párt

Politikai Ifjúsági Party Egyesület

Platón Párt

SMS DEMOKRATA Párt

Sportos és Egészséges Magyarországért Párt

Számít6sz Rám Egyesület

Tabumentes Országmentés Egyesület

TÉGY! NE TŰRJ TOVÁBB! PÁRT

Változást Akaró Szavazók Pártja

Velünk Van Jövője Párt

Zöldek, a Normális Emberek Pártja

(Borítókép: Index)