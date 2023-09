Hivatalosan is az egyház hatáskörébe került az iskola és az óvoda Tiszajenőn

Tiszajenőn már régóta egyházi kezelésben működik az általános iskola és óvoda úgy, hogy az intézményi ingatlanok önkormányzati tulajdonban voltak. A településvezetés most hivatalosan is átadta azokat az egyháznak, mely már őszre új beruházásokat tervez.

Az Országgyűlés 2022 decemberben fogadott el egy törvénymódosítást, mely lehetővé teszi az egyházaknak, hogy igényt jelenthessenek be önkormányzati tulajdonú épületekre, ha ott hitéleti-köznevelési feladatot látnak el – idézi fel a Szoljon.hu.

A Váci Egyházmegye is szeretett volna élni a lehetőséggel, így benyújtotta igényét a Szent István Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanjaira.

A képviselő-testület hosszas tárgyalások után soron kívüli ülésén döntött a Széchenyi utca 8. szám alatti iskolaépület és a Köztársaság út 4-ben található óvoda térítésmentes átadásáról augusztusban. A használatbavételi szerződést nulla forint értékben írták alá.

Virág József polgármester elmondta, hogy a korábbi önkormányzat által elnyert pályázatból megvalósított fejlesztések, az iskolai lőtér és sportpálya pályázatban előírt feltétele volt öt, illetve tíz évig történő működtetés is. Az ingatlan átvételével ezt is átvállalta az egyházmegye.

Szerintem jó úton járunk, ha az egyházmegye nem látta volna biztosítottnak a jövőt, nem vállalta volna magára az ingatlan és az ingóságok átvételét

– mondta Vágó Béla intézményvezető.

„Már ősszel várható, hogy megkezdődik egy ötvenmillió forint értékű beruházás. A oktatói-nevelői munka feltételei is biztosítottak, ahogy eddig is, nálunk nem jellemző a pedagógusok elvándorlása, nincs tanárhiány. Az önkormányzattal pedig továbbra is jó kapcsolatot ápolunk, eddig is példaértékű volt az együttműködésünk, minden iskolának hasonlót tudnék kívánni” – tette hozzá.