Halálra verte élettársát egy férfi Kiskunlacházán, majd a macskájára fogta a történteket

A 62 éves férfi és élettársa egy kiskunlacházi házban élt együtt, a környéken élők ismerték a férfit, aki szerintük jó szakember, de az élete kisiklott – derült ki a Tények riportjából.

A környékbeliek elmondása szerint meghalt a férfi felesége, amit nem tudott feldolgozni, elkezdett inni. Majd megismerte a most meggyilkolt asszonyt, akivel sokat veszekedettek, a férfi többször meg is verte élettársát. Olyan is volt, hogy a hajánál fogva ráncigálta be a házba.

Két éve decemberben egy vita folytán a nő bordáit is eltörte a férfi, akire az egyik rokona talált rá félholtan másnap. Kórházba szállították, de nem tudták már megmenteni az életét.

A férfi azonban azt állítja, hogy sohasem bántotta a nőt, az ominózus estén a nő volt annyira részeg, hogy átesett a macskán és beverte a fejét a radiátorba. A rendőrök szerint azonban ez a történet nem igaz.

Szerintük a nőt halála előtt agyonverte az élettársa, aki az eszméletlen és meztelen nőre egy lepedőt dobott, majd lefeküdt aludni.

A nyomozást most fejezték be, a férfit emberölés, kapcsolati erőszak és személyi szabadság megsértésével gyanúsítják.