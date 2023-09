Őrsi Gergely mindennap fontolóra veszi, hogy kilép az MSZP-ből

Őrsi Gergely, Budapest II. kerületi polgármestere függetlenként indulhat a 2024-es önkormányzati választáson. A polgármesternek olyannyira fontos a pártmentesség, hogy orvosi rendelőt nyitott a helyi MSZP-iroda helyén. Őrsi arról is beszélt, hogy a kormány nagyban megnehezíti a kerületek munkáját azzal, hogy fontos jogköröket von el tőlük.

Őrsi Gergely egy interjúban azt mondta: mindennap elgondolkodik azon, hogy elhagyja az MSZP-t, és inkább függetlenként indul a 2024-es önkormányzati választáson.

Nincs olyan nap, hogy ezen ne gondolkozna el az ember

– árulta el a 444.hu-nak a polgármester.

Dilemmáját azzal indokolta, hogy szerinte az önkormányzati politikában az országos politikának a lehető legkisebb szinten kell jelen lennie. Minderről az Indexnek adott interjúban részletesebben is beszélt a politikus.

Őrsi Gergely hozzátette azt is, hogy az MSZP-t nem a párt hanyatlása miatt hagyná el, ugyanis ha más pártot képviselne, akkor is így gondolkodna a kérdésben. Ebből kifolyólag nem is tervez más párthoz csatlakozni.

Azért szeretnék mindent megtenni, hogy az emberek belássák: helyi politikában nem kell, hogy akkora jelentőségük legyen a pártszíneknek

– mondta.

Orvosi rendelő működik a pártiroda helyén

Őrsi közölte, a pártiroda megszűnése óta már nem ő a kerületi MSZP elnöke. Riporteri kérdésre megerősítette, a Fazekas utcai iroda helyére ugyanis orvosi rendelőt nyitott.

„A vízivárosi orvosi rendelő volt az egyik legfontosabb választási ígéretünk, mivel a Rét utcai rendelő sokak számára nehezen megközelíthető. Nem akadt megfelelő ingatlan. A helyi ellenzék sem hitte el, mégis megléptük, és a pártiroda helyén nyitottuk meg a háziorvosi és fogászati rendelőt, a Kapás utcától 100 méterre, amit sokan és nagy megelégedéssel látogatnak. Lehet annak egy szimbolikus üzenete, ha egy polgármester nem egy pártirodában ül naphosszat, és nem ott fogadja a helyieket, arra ott a hivatal, és arra ott vannak a köztéri fogadóórák, amiket rendszeresen tartok” – mondta.

A II. kerület polgármestere hangsúlyozta,

kizárólag a kerület polgármestere szeretne lenni, főpolgármesteri ambíciói nincsenek.

Mint mondta, támogatja Karácsony Gergelyt, és bízik benne, hogy a főváros és a kormány talál megoldást a köztük lévő feszültségekre, mert ez lenne a budapestiek érdeke.

Konfliktus a kormány és az önkormányzatok között

Őrsi arról is beszélt, hogy a kormány nagyban megnehezíti a kerületek munkáját azzal, hogy fontos jogköröket von el tőlük.

A gépjárműadót például a mai napig milliós nagyságrendben utalják tévesen az önkormányzatnak, mert nem tudják, hogy az állam rég rátette a kezét. A tavalyi évben több mint 16 millió forintot kellett így visszautalnunk a feladóknak. Azt az adónemet, amit dedikáltan a kátyúzásra és útfelújításokra kellene fordítani

– mondta Őrsi. Hozzátette, hasonló a helyzet az építési engedélyezéssel, a pedagógusok szolgálati lakásával vagy a védőnők irányításával.

A forgalmi dugók problémája kapcsán úgy nyilatkozott, az agglomerációban élőknek be kéne látniuk, hogy megtelt a város, amihez mindenkinek igazodni kell.