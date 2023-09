Novák Katalin a sürgősségin töltötte az éjszakát

Szeptember 14–16. között rendezik meg az idei Budapesti Demográfiai Csúcsot, amelyre 60 állam- és kormányfőt várnak a világ minden tájáról. Többek között erről is beszélt az InfoRádió adásában Novák Katalin köztársasági elnök kedd délután.

A kétévente megrendezésre kerülő esemény helyszíne a Szépművészeti Múzeum lesz szeptember 14–16. között. A Budapesti Demográfiai Csúcs az esemény honlapja szerint a demográfiai kérdések legjelentősebb nemzetközi stratégiai fóruma, amelyet 2015 óta rendeznek meg.

Idén négy kontinensről mintegy 60 állam- és kormányfő, egyházi vezető, véleményvezér, médiaszemélyiség, gondolkodó, civil szervezeti vezető osztja meg gondolatait arról, miként teremthetünk biztonságos, kiszámítható jövőt a családok, a következő generációk számára

– olvasható a honlapon.

Az eseménnyel kapcsolatban az InfoRádió Aréna című műsorának volt a vendége Novák Katalin, aki elmondta, fontos lenne, hogy a nyugati gondolkodás megváltozzon, mert lemondanak a fiatalok a gyermekekről, vagy nem terveznek gyermeket vállalni. Az is kiderült, hogy szerinte nemcsak a fejlődő, hanem a fejletlen országokban is elindul a negatív demográfiai folyamat.

Kiemelte, hogy a magyar embereket leginkább Magyarország érdekli, de ez az egész világot érintő probléma, amiben a párbeszéd a legfontosabb.

A családközpontú gondolkodásnak mi vagyunk a Mekkája

– fogalmazott.

Elmondta azt is, hogy bár már nem a kormány tagja, így is sok mindenben tud segíteni a gyermekvállalást fontolgatóknak. Szerinte nemcsak a családtámogatások a lényegesek, hanem a családközpontú gondolkodás is hozzájárul a gyermekvállaláshoz, valamint a tapasztalatainak átadása. Ezt követően hosszasan dicsérte a magyar családtámogatási rendszert.

Szerinte nagyon fontosak az ösztönző támogatások, de

mindenkinek szabad saját döntése a gyermekvállalás.

Kijelentette, fontos megérteni, hogy a család az nem egy olyan rózsaszín dolog, amit a reklámokban látnak az emberek. A legtöbb család élete sokkal hektikusabb, tele van tragédiával, nehézségekkel.

Egyik gyermekük például a sürgősségire került a felvétel előtti éjszaka, azért nem tudott sokat aludni.

„Hazaengedték, és otthon van. És ezt csak azért mondom el, mert én is édesanya vagyok, én is tudom, hogy az élet nem arról szól, hogy könnyű dolog gyermeket nevelni” – fogalmazott az államfő.

Ahogy korábban írtunk róla, az olasz miniszterelnököt személyesen Novák Katalin köztársasági elnök hívta meg a magyar fővárosba, majd egy X-en írt hozzászólás után az amerikai milliárdos Elon Musk is megkapta a magyar köztársasági elnök meghívóját az eseményre.

Ezzel kapcsolatban szintén szóba került a milliárdos neve, hiszen Novák Katalin tőle idézett. Mint fogalmazott:

Idézhetném Elon Muskot, aki azt mondta, hogy a demográfiai kihívás most súlyosabb, mint a klímaválság, nagyobb problémát jelent a fejlett világ jövője szempontjából. Én is hajlamos vagyok ezt igaz állításnak tekinteni. Ez Európa egészére, de akár a nyugati világ egészére is jellemző probléma.

A világ minden tájáról érkeztek véleményformálók a rendezvényre, hogy előadást tartsanak a csúcson. Mások mellett Jordan B. Peterson klinikai szakpszichológus Kanadából, James Heckman Nobel-díjas közgazdász az Egyesült Államokból és Nick Vujicic prédikátor, motivációs előadó Ausztráliából.

Nem Köztársaság Elnöki Hivatal, hanem Sándor-palota

Azzal kapcsolatban, hogy a Köztársaság Elnöki Hivatalból Sándor-palota lett, elmondta, a döntés mögött az áll, hogy az épület az 1800-as éveknek az elején épült és ezen a néven.

„Az épületnek a neve a Sándor-palota, és ezzel tulajdonképpen egy nemzetközi gyakorlathoz zárkózunk fel. Számos helyen nevezik el az épületről az úgynevezett hivatalt is, és azért is szakítottunk a hivatal elnevezéssel, mert nem szeretném, ha hivatalként tekintenének a munkatársaim a munkahelyükre, és nem is hivatalként működnek” – fogalmazott.

Nem egy bürokratikus elefántcsonttorony, hanem emberekről van szó. Emberek élete kerül elénk, és ehhez méltó módon igyekszünk ezzel foglalkozni. Nem hivatalként tekintünk saját magunkra, ezért vettük át az épületnek az elnevezését

– magyarázta a köztársasági elnök, aki hozzátette, ettől függetlenül mindenki ugyanúgy végzi a feladatát.

Diplomáciai nagyüzem

Amellett, hogy Novák Katalin elmondta, mekkora megtiszteltetés, hogy ő lehet Magyarország első női köztársasági elnöke, neki szögezték a kérdést, hogy miért veszi ki ennyire a részét a diplomáciából, ha nem a kormány tagja. Erre azt mondta, hogy azért, mert fontos a közvetlenség minden helyzetben, Kijevbe is ezért utazott.

Fontos lenne az őszinte párbeszéd az orosz-ukrán háború kapcsán. Ebben a zárt beszélgetések sokat segíthetnek, ha megbeszélik, hogyan lehet segíteni Ukrajnának a háborúba való belekeveredés nélkül. Hogyan lehet úgy segíteni, hogy senki se keveredjen bele a háborúba. Nem feltétlenül a nyilvánosság előtt kell beszélni a háború kimenetéről.

Kijelentette, hogy Oroszország 200 év múlva is létezni fog, muszáj számolni vele, de fontos, hogy Ukrajna ne morzsolódjon fel, minimalizálni kell a veszteségeket az ukrán oldalon.

De mint mondta, az ukránoknak joguk van eldönteni, mennyi áldozatot viselnek el, de nekünk is jogunk van eldönteni, mennyi áldozatot vállalunk vállalunk.