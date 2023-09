Budaházy György: Orbán Viktor szavára ma már odafigyelnek külföldön is

Budaházy György tavasszal köztársasági elnöki kegyelmet kapott, most a Mandinernek adott interjút. Ebben beszélt az ügyük folytatásáról és Orbán Viktor előrelátásáról.

Mint arról már az Index is beszámolt, Novák Katalin köztársasági elnök áprilisban kegyelmet adott a Hunnia-perként ismertté vált ügyben jogerősen elítélteknek, így Budaházy György nemzeti radikális aktivistának is. Budaházy 14 év után szabadulhatott a börtönből, most pedig a Mandinernek adott interjút.

A lapnak többek között arról beszélt, hogy a magyarság sorsának jobbrafordulásáért 2006-ban belföldön kellett harcolni, most viszont elsősorban a nemzetközi színtéren. „Ott kell most nagyon okosnak lennünk, mert ha azok vagyunk, akkor a világtengeren kitört vihar végén egy jó helyen is kiköthetünk. Ezért vagyok lelkes” – tette hozzá.

Mint mondta, értékeli a jelenlegi kormány munkáját, mert Orbán Viktor felismerte, hogy „ott kell lennünk az új világrendet kialakító tárgyalóasztalnál”, ezért a kormányfő szavára „ma már odafigyelnek külföldön is”.

Persze vannak dolgok, amiket ő már most lát, de mi csak mondjuk fél év múlva fogunk velük szembesülni. Nyilván nem is oszthatja meg azonnal a közvéleménnyel minden döntésének a hátterét, mert akkor az ellenérdekeltek is megismernék ezt, de mindenesetre úgy látom, hogy nagyon komolyan beleállt ebbe az ügybe. Természetesen lehet joggal kritizálni egyes lépéseit, de összességében Magyarország végre önálló politikát folytat, ezt nagy értéknek tartom

– tette hozzá.

A beszélgetésben kitértek arra is, hogy a terrorizmus vádjával indult perük még nem zárult le teljesen, hiszen négy vádlott ügye harmadfokra került. „Elsődleges fontosságú mindannyiunk számára, hogy az ő ügyük is megoldódjon” – mondta el Budaházy.

Hozzátette, hogy a négy vádlott egyike – aki egyébként is felfüggesztettet kapott – látva a kegyelmi döntésüket, időközben visszavonta a fellebbezését, ezért már csak három vádlott-társa sorsa van függőben. Leszögezte, hogy nem akar addig komolyabban megszólalni közéleti témában, amíg ez le nem zárul, „nehogy valami balos médiatámadásnak tegyem ki feleslegesen magunkat”.