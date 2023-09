Dobrev Klára leállítaná a Paks II-t, és leválna az orosz gázról

A következő kormánynak mindenképp újra kell indítania a panelprogramot, le kell állítania Paks II-t, és az orosz gázról is le kell válnia. Ezeket tűzte ki a legfontosabb feladatoknak Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció árnyék-miniszterelnöke pénteki beszédében.

„Az árnyékkormány az elmúlt egy évben több száz rendezvényt tartott az országban, beszéltek nyugdíjakról, gazdaságpolitikáról, oktatáspolitikáról, aszályhelyzetről, akkumulátorgyárakról. És beszéltek a környezetvédelemről is, hogy mit kellene tenni, hogy Magyarország egy tiszta és élhető ország maradjon” – mondta Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció árnyék-miniszterelnöke az Energiademokrácia című konferenciáján pénteken Budapesten.

A politikus beszédében kiemelte: Strasbourgban több döntést is hoztak a héten, az egyik az volt, hogy 2030-ra Európában a megújuló energiaforrásoknak el kell érnie a 42,5 százalékot, de inkább a 45 százalékot. Ehhez új beruházásokra, új szemléletre van szükség, de ennél is fontosabb, hogy politikai akaratra is szükség van.

„Ezzel szemben egyetlen olyan ország van Európában, amely nemhogy növelte a megújuló energia arányát, hanem csökkentette. Amit a magyar kormány tesz, nem egyszerűen bűn, hanem Magyarország jövőjének elárulása. Tönkreteszik az országot azzal, hogy környezetszennyező, vízkészletpusztító beruházások tömegét hozzák ide. Unokáink nem fognak találni folyókat, tavakat a Kárpát-medencében” – emelte ki a politikus.

Le az orosz gázzal

Dobrev szerint szeretnék megmutatni, hogy lehet ezt másként is csinálni. Példaként hozta fel, hogy az Európai Unió mindössze egyetlen év alatt vált le az orosz gáz 80 százalékáról. Pedig akkor elhangzott, hogy meg fognak fagyni, jön a brutális áremelkedés, ám ebből nem lett semmi.

Ma egyetlen európai ország van, amely a világpiaci árnál drágábban veszi az orosz gázt

– jelentette ki egyre indulatosabban Dobrev Klára.

A politikus szerint nemcsak hogy Magyarország nem vált le, és finanszírozza továbbra is az oroszok háborúját, de a magyar embereknek is iszonyatos nehézséget okoz a kormány. Szerinte a rezsicsökkentést visszaszedik a brutális áfával és más módokon.

Kellenek az energiaközösségek

Dobrev beszédében ismertette, hogy a héten Ursula von der Leyen egy hatalmas szélerőműprogramot jelentett be, majd hozzátette: Európában ezzel szemben egyetlen ország van, ahol tilos szélerőművet építeni.

Az energiademokrácia azért is fontos véleménye szerint, hogy az emberek tudják, mennyi energiát termelnek, energiaközösségekbe szerveződjenek, és tudatosabbak legyenek ezen a téren is. Németországban lehet venni erkélyre rakható napelemet, amivel a telefont tudják tölteni.

Van azonban egy ország, amely ahelyett, hogy minél könnyebbé tenné a napelem felhasználását, hogy mindenki tudjon számolni, spórolni, ehelyett majdnem betiltotta őket. Most persze visszakoznak

– szúrt oda Dobrev, aki azt szeretné, hogy az emberek ne kiszolgáltatva várják a villany- és gázszámlát. Rengetegen vannak, akik spórolnak, és számolgattak, mennyit fogyasztottak, majd kapnak egy 2-3-szoros számlát. Ilyenkor tehetetlennek érzik magukat. Ezt meg kell változtatni.

Újra kell indítani a panelprogramot

Dobrev szerint ismét szükség lesz egy panel- és házfelújítási programra. Számításai szerint a családi költség jelentős része fűtésre megy el. A kormányt pedig azzal vádolta, hogy leállította a programot, és egyetlen fillért sem költött felújításokra, pedig lett volna rá pénz. Emiatt egy következő kormánynak az lesz a dolga, hogy ezt a szigetelési programot újraindítsa és önrész nélkül tegye elérhetővé. Mert nemcsak annak az érdeke, hogy kevesebbet fogyasszon, aki ott él, hanem mindenki érdeke, a bolygó érdeke is.

A klímaváltozás okozta problémákról Dobrev szerint sokan úgy beszélnek, hogy felelősséggel tartozunk az unokáinknak.

De ez a dráma nem 30-50 év múlva fog jelentkezni, hanem idén meg három év múlva. A tavalyi, brutálisan aszályos év egyre gyakrabb lesz.

„Egyre szélsőségesebb lesz az időjárás, az iskolákban a gyerekeink levegőt sem tudnak majd venni a melegtől, mert nincs klíma. A magyar kórházakban sincs klíma, egyre több ember fog meghalni, például kórházi fertőzésekben is. Megérkeztek Magyarországra a tigrisszúnyogok és más fajok is. Ezekkel már a mi életünk is gyökeresen megváltozik” – mondta Dobrev.

Bár szerinte ez mindenkit érint, és mindenkire szükség van, érthető, hogy a magyar embereknek már nincs ereje ennél is többet tenni. Már nincs pénzük és lehetőségük, hogy tegyenek ez ügyben, mert kizsigerelődtek az elmúlt években.

Éppen ezért muszáj beszélni az energiaszegénységről is. Nincs sikeres zöldpolitika erős szociálpolitika nélkül. Nem lehet ismét a kisemberekkel megfizettetni. Engem is bosszant, hogy magánrepülővel, jachttal utaznak zöldkonferenciákra, és azt mondják, hogy az emberek kevesebbet utazzanak, meg járjanak elektromos autókkal. Felháborító, hogy valaki azt mondja, miért 18 éves dízellel járnak a magyarok, miért nem szigetelik a házukat? Hát azért, mert a hónap végére sokan már enni sem tudnak. Nincs olyan magyar, aki ne szeretne Teslával járni.

Dobrev Klára szerint a következő kormány két legfontosabb dolga a Paks II beruházás leállítása és az orosz gázról való leválás, állítja: így lesz csak olcsó a rezsije a magyaroknak.

(Borítókép: Dobrev Klára. Fotó: Németh Kata / Index)