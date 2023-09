Izgalmas programokkal várja az érdeklődőket a főváros hétvégén

Szeptember 16. és 17. között nagyon sok érdekes és izgalmas program vár minket Budapesten. Ellátogathatunk a Kulturális Örökség Napjaira, vagy egy befőzésre is, ahol a szilvalekvár készítésének titkaira derül majd fény, de ékszerkészítésre, társasozásra és köztéri agyagozásra is lesz lehetőség.

A We Love Budapest hétvégi kínálata között szerepel többek között a Nyitány a Víg utcában eseménysorozat, aKulturális Örökség Napjai, egy kis befőzés a Hunyadin, és még a Radnóti Színház is most nyitja meg az évadot a Margit-szigeten.

Szeptember 16., szombat

Nyitány a Víg utcában

Nyit a várva várt Víg utca, ahol ékszerkészítés, társasozás és köztéri agyagozás is lesz a következő hetekben. Érdemes átnézni a programokat, mert minden hétvégén lesz valami extra az utcában.

A részvételi költségvetés egyik ötlete valósul most meg: a Rákóczi téri csarnok mögötti szakaszon a hónap első felében megváltozik a forgalmi rend, és egy gyalogos-kerékpáros zóna jön létre, utcabútorok kerülnek ki, és egy közös aszfaltfestésen is részt vehetünk. Novemberben pedig megépíthetjük a magaságyásokat is, hogy felkészüljünk a tavaszra!

Kulturális Örökség Napjai

Szeptember 16-án és 17-én, a Kulturális Örökség Napjain az előző évekhez hasonlóan rengeteg izgalmas program vár Budapesten is: épületbejárásokra, ingyenes sétákra, koncertekre és izgalmas előadásokra számíthatunk.

Olyan ikonikus épületeket ismerhetünk meg közelebbről, mint például a Rudas Gyógyfürdő, a Budavári Palota, az Országos Széchényi Könyvtár, de több kiállításon, interaktív bemutatón is részt vehetünk ezen a két napon.

Befőzés a Hunyadin

Szeptember 16-án a befőzés izgalmas világába repítenek el bennünket a Hunyadi téri piacon. Amellett, hogy felfedezhetjük a remek őstermelői kínálatot, két programmal is készülnek a szervezők a szokásos szombati piacnapon: a gyerekek örömére Varázs Tamás bűvészkedik, és előadja A titkos recept című műsorát.

A felnőttek pedig Kaldeneker György látványfőzésén vehetnek részt – ez alkalommal az ünnepi szilvalekvár készítésének titkait leplezi le.

Szeptember 17., vasárnap

A Nyitás napja – Radnóti Színház a Margit-szigeten

Szeptember 17-én a Radnóti Színház megnyitja kapuit, de rendhagyó módon a margitszigeti Kristályban tartja évadnyitó minifesztiválját, a Nyitás napját. Az ingyenes esemény a címmel és a programokkal is a nyitottságra és az akadálymentesítés fontosságára hívja fel a figyelmet.

Ezen a vasárnapon láthatjuk A test rajzolta útjaink, a RIM részvételi színházi előadását kerekesszékes szereplőkkel, majd az Ikrek havát. A délután folyamán Kováts Adél, a négy rendező (Alföldi Róbert, Nagy Péter István, Szikszai Rémusz, Mohácsi János) és a színészek is ízelítőt adnak az évad új bemutatóiból, és visszatér ezen a napon az Így írtok ti is Schneider Zoltán vezetésével.

ReMarket közösségi bolhapiac

Szeptember harmadik hétvégéjén is piacozhatunk az Industrial Lamp – Vintage Garázsvásárok jól bevált garázsvásár helyszínén, a Budafoki úton. A szervezők célja a szórakozás mellett az újrahasznosítás, újragondolás erősítése, hogy minél kevesebb új tárgyat vásároljunk a lakberendezési és ház körüli dolgok terén is.

Bár az árusítóhelyek már beteltek, keresgélhetünk mások portékái között: ruhát, könyvet, lakásdekorációs termékeket, vintage, retró bútorokat, képkereteket, festményeket, kiegészítőket, felújítható használati tárgyakat, antik holmikat.

Claudia Andujar: Indiánok. Lelkek. Túlélők.

Indiánok. Lelkek. Túlélők. címmel Magyarországon először lesz látható Claudia Andujar magyar származású fotóművész munkássága, a São Pauló-i Vermelho Galéria közreműködésével. A kiállítás kihagyhatatlan élmény az etnográfia, a távoli kultúrák és a kortárs fotóművészet kedvelőinek is, miközben az amazóniai esőerdők világáról is megrázó üzenetet hordoz.

A 124 fotográfia, nagy méretű analóg nagyítások és digitális nyomatok, illetve a további vetített képanyag egyedi megvilágításban tárja elénk az életmű egy fontos szeletét.

Andujar fókusza azokra az emberekre irányult, akik kívül rekedtek a többségi társadalom figyelmén. A női alkotókra jellemző, érzékiséggel telített látásmóddal, kevésbé megszokott felfogásban mutatja be a közösségek tereit, mindennapjait.

A képek többségének középpontjában egy kis amazóniai őslakos népcsoport áll. Andujar elsősorban nem az etnográfiai jelenségek dokumentálására törekszik: fotóin keresztül sokkal inkább egy személyes történetet ismerünk meg saját útkereséséről és a yanomamikkal folytatott párbeszédéről.