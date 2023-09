Alkotmánybírósághoz fordult A mi kis falunk sorozatba engedély nélkül bevágott férfi

Az nem tisztázott, hogy szándékosan vagy gondatlanságból került-e be pár másodpercre vágóképként A mi kis falunk című tévésorozatba az a pilisszentléleki férfi, akinek nyílt sorozatellenessége nemcsak a falubeliek körében volt ismert, hanem a filmgyártó cégnél is tudtak erről. A váltakozó kimenetelű per végén a Kúria elutasította a keresetét. Most viszont az Alkotmánybíróságnál keresi az igazát.