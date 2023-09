Rusvai Miklós: Két új koronavírus-hullám is jöhet a következő egy évben

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ legutóbbi adatai szerint emelkedik a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja a szennyvízben. Eddig emelkedést figyeltek meg a Budapest Dél-pesti szennyvíztisztító telep ellátási területén, valamint Debrecenben, Győrben, Kaposváron, Nyíregyházán, Pécsen, Salgótarjánban, Szegeden, Székesfehérváron és Szombathelyen.

Rusvai Miklós állatorvos-virológus szerint az immunrendszernek időnként kell a frissítés, az új típusú vakcinák pedig olyanok, mintha valakit fénykép alapján fel akarnánk ismerni: a régi fénykép alapján is felismerjük, az immunrendszer a korábbi vakcinák alapján is tud védekezni, de ,,tökéletesebb a védekezés, ha felfrissítjük az immunmemóriát”.

Az előző két év tapasztalata alapján leszűrhetjük azt a következtetést, hogy a Covid valószínűleg két hullámban jelentkezik majd egy éven belül, az első ilyenkor nyár végén, ősz kezdetén

– fogalmazott Rusvai az ATV Start című műsorában, hozzátéve, hogy most is az óvódások és iskolások, illetve a szüleik között van a legtöbb fertőzött. A második hullám érkezését január–február fordulójára várja.

A virológus szerint a járványhullám már zajlik, hiszen öt hete folyamatosan emelkednek a számok. Elmondása szerint nem súlyosak a tünetek, enyhe légzőszervi és náthás panaszokat produkálnak a betegek.

Az immunizálás erőltetése ebből a szempontból nem indokolt, ezért kell csak a veszélyeztetett csoportokat oltani

– szögezte le.

Rusvai azt is elmondta, hogy a közhiedelemmel ellentétben az új típusú koronavírus is kimutatható a régi tesztekkel, de csak azt tudják megállapítani, hogy Covid vagy sem. A virológus arra is felhívta a figyelmet, hogy a magyar lakosság körében is mindenki immunis, mert mindenki átesett a fertőzésen, tehát az is, aki oltatta magát, meg az is, aki nem. ,,Olyan nincs Magyarországon, aki nem kapta el a fertőzést” – vélekedett.

Arra a kérdésre, hogy annak kell-e emlékeztető oltás, aki az elmúlt egy évben nem volt fertőzött, és nem kapott vakcinát sem, Rusvai Miklós úgy felelt: csak ha a veszélyeztetett csoportba tartozik.