Megjött a veszélyjelzés, néhány órán belül lecsap a vihar

Újabb hidegfront érkezik nyugat felől, ami több helyen kiadós csapadékkal járhat. Az Országos Meteorológiai Szolgálat több vármegyére is figyelmeztetést adott ki, szombaton pedig nem kizárt, hogy piros fokozatú riasztás lép majd életbe.

Jön a hétvége, és ezzel együtt érkezik a hullámzó frontrendszer is több helyen kiadós csapadékkal, keleten heves zivatarra is jó esély adódik szombaton – írja az Országos Meteorológiai Szolgálat közösségi oldalán, ahol a főbb információkat is közölték a veszélyjelzésről.

Péntek késő délután előbb a Dunántúl északnyugati felén, éjjel már a középső tájakon is kialakulhatnak zivatarok (reggelig a Tiszántúlon a legkisebb eséllyel), amelyeket viharos széllökés, jégeső (jellemzően 1-2 centiméter átmérőjű jéggel) és felhőszakadás kísérhet. Egy-egy heves zivatar is lehet 80 kilométer per óra feletti szélrohammal és nagyobb méretű jéggel.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat honlapján cikkünk megjelenésekor 6 vármegyére van kiadva egyes fokozatú, citromsárga figyelmeztetés. Zivatar alakulhat ki

Fejér,

Győr-Moson-Sopron,

Komárom-Esztergom,

Vas,

Veszprém és

Zala vármegyében.

Szombaton elsősorban a Dunától keletre (késő délutánig, estig legkisebb eséllyel a Tiszántúlon) és a Dunántúl délkeleti részén alakulhatnak ki (délről, délnyugatról, észak, északkelet felé mozgó) zivatarok, amelyekhez felhőszakadás, viharos széllökés, és jégeső társulhat. Heves zivatar is valószínű, amelyet károkozó szélroham és nagyméretű jég kísérhet.

Szombaton napközben és este gyors mozgású zivatarrendszerek is létrejöhetnek, amelyek nagyobb területen okozhatnak károkozó szélrohamokat. Az időjárási helyzet függvényében szombaton (főként napközben, este) a piros fokozatú riasztást is kiadhatnak.