Varga Mihály szerint a gazdasági siker kulcsa az erős identitású nemzet

„Hosszú távú gazdasági sikerek és kiemelkedő teljesítmények ott jelennek meg, ahol stabil és hiteles önképpel, erős identitással rendelkező nemzetek tevékenykednek” – mondta Varga Mihály, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegye első Vármegye-napján rendezett ünnepségen, Szolnokon.

A pénzügyminiszter kiemelte,

a kormány a veszélyes időkben is megvédi a nemzeti szuverenitást, legyen szó pénzügyi, kulturális vagy politikai önállóságról.

Varga Mihály szerint a mai, globális dominanciájú világban különösen fontosak azok az események, amelyek erősítik a helyi identitást, támogatják a hagyományokat és összehozzák az embereket. Ebből kifolyólag a kormány egy országos pályázatot is indított, amelynek célja a helyi identitás erősítése, a kulturális örökségvédelem és a közösségfejlesztés.

A pályázat forrásaiból Jász-Nagykun-Szolnok Vármegye is lehetőséget kapott helytörténeti, helyismereti programok rendezésére. A tárcavezető arra is emlékeztetett, hogy amikor Magyarország az Európai Unió tagjává vált, még a brüsszeli álláspont is azt az alulról építkező közösségi szemléletet tükrözte, amelyet Magyarország máig sajátjaként kezel.

Európa attól lett naggyá, és akkor tarthatja meg a gazdasági erejét is, ha benne a nemzetek egyedi karakterű közösségek maradhatnak

– fűzte hozzá Varga Mihály. Mint mondta, az egyéni szabadság fogalma csak a közösség tükrében értelmezhető, mert aki hátat fordít a környezetének, az nem szabad lesz, hanem magányos, és nem boldog lesz, hanem boldogtalan.

„A magyar felfogás szerint van az egyénnél fontosabb érték: ilyen az Isten, haza és család” – zárta gondolatait a pénzügyminiszter.