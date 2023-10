A világ legjobbjai közé került két magyar cukrászda

Egy ismert külföldi gasztroportál két magyar cukrászdát sorol a világ 150 legendás cukrászdái közé legfrissebb rangsorában. A Daubner és a New York Café egy-egy süteménye előkelő helyen szerepel a listán.

A világ legjobb cukrászdáit és azok ikonikus desszertjeit rangsoroló angol gasztroportál, a TasteAtlas szerint

a világ 14. legjobb cukrászdája a budapesti Daubner cukrászda, a 32. pedig a szintén fővárosi New York Café.

A hvg.hu szerint a TasteAtlas a Daubner dobostortáját, valamint a New York Café csokoládétortáját emelte ki. Mint írták, a Daubnert 1901-ben alapították, és az a város egyik legkiválóbb cukrászdájaként is ismert. Hozzátették: számos finomsága közül számukra a cukrászda dobostortája tűnt ki leginkább.

A Daubner Cukrászda dobostortája nagy dicséretet érdemel az íz és az állag tökéletes egyensúlyáért. A sütemény mindemellett hűen követi a hagyományos receptet

– fogalmaztak a vendéglátóhelyről.

A portál a New York Cafét egy lenyűgözően díszes budapesti kávézóként írta le, amelyet gyakran „a világ legszebb kávézójaként” is emlegetnek. Az épületet 1894-ben adták át, a hely pedig hamarosan írók, művészek és értelmiségiek találkozási pontjává vált. A kávézó a New York-i csokitortájával nyűgözte le az angol oldalt.

Ez a kényeztető csemege csokoládé- és piskótarétegekből áll. A sütemény párizsi krémet is tartalmaz, valamint tetejét egy finom aranylevél díszíti

– írták a süteményről.