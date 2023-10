„A Budapesti Szent Margit Kórházban az egyik belgyógyászati osztályon, vélelmezetten beteg által behurcolt, sporadikus esetként észleltek ágyi poloska fertőzést, járványról nem beszélhetünk” – válaszolta az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFÖ) az RTL azon kérdésére, igaz-e a hír, hogy ágyi poloskák jelentek meg a budapesti Szent Margit Kórházban.

Az intézmény vezetése a fertőzés továbbterjedésének megakadályozása céljából szigorított higiénés szabályokat léptetett életbe, az érintett területről »tiszta«, üres helyiségbe költözött át az osztály valamennyi betege

– jelentette ki az OKFÖ, hozzátéve, hogy minden beteg tiszta ágyneműt és hálóruhát is kapott.

Arról is tájékoztatták a csatornát, hogy az érintett kórtermeket, illetve a szomszédos helyiségeket zárlat alá helyezték a fertőtlenítés idejére. „A rovarirtás első fázisa már megtörtént, melyet egy újabb rovatirtás követ az idevonatkozó előírásoknak megfelelően. Ezek után kerül sor a teljes terület fertőtlenítő nagytakarítására, ezt követően az osztály visszaköltözik az eredeti helyére. Preventív céllal nemcsak a kórtermek, hanem az osztály valamennyi helyiségének fertőtlenítése is megtörténik. Fenti ok miatt beteget hazaküldeni vagy más intézménybe áthelyezni nem vált szükségessé” – közölte az OKFÖ.

A probléma máshol is felütötte a fejét

Ahogyan arról korábban az Indexen is beszámoltunk, augusztus elején több videófelvétel is nyilvánosságra került, amelyeken az volt látható, hogy ágyi poloskák lepték el a szentgotthárdi pszichiátriai betegek otthonában ápoltak szobáit.

Lapunknak több volt és jelenlegi dolgozó is nyilatkozott akkor, akik arról beszéltek, hogy bár a lehetőségeikhez mérten igyekeztek mindent megtenni korábban az invázió megfékezése érdekében (naponta cserélték az ágyneműket, porszívóztak, takarítottak), de többen úgy látták, a helyzetet már képtelenek házon belül kezelni, ezért is fordulhatott elő, hogy voltak köztük olyanok, akik inkább a nyilvánossághoz fordultak elkeseredésükben.