Szigorít a kormányzat, a Klebelsberg Központ kezébe kerül az irányítás

Az idei tanévtől elsősorban az állami iskolafenntartó Klebelsberg Központ (KK) dönt a tankerületi fenntartású iskoláknak szánt magánadományok elfogadásáról, egyes esetekben pedig azok felhasználásáról is. Ez eddig az oktatási intézmény vezetőjének hatásköre alá tartozott, de most már a szaktárca dönt abban a kérdésben is, hogy az intézmények számára felajánlott adományokat elfogadhatják-e.