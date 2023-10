Hipó került a vízvezetékbe, több száz hal elpusztulhatott az ELTE TTK-n

Az energiaárakra és a takarékosságra hivatkozva zárták el a meleg vizet az ELTE épületeiben. Így volt ez a természettudományos laboratóriumoknak is helyet adó lágymányosi kampuszon is, ahol most kapcsolták vissza a melegvizet, de hipó is volt benne, így több száz hal el is pusztulhatott a hírek szerint, ami visszaveti a tudományos kutatásokat.