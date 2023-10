Simicskó István szerint a gyerekek reggeliként tekintenek az energiaitalra

Simicskó István tájékoztatása szerint egy nagyon komoly kérdésre kerülhet végre pont, ha az Országgyűlés elé kerül a Kereszténydemokrata Néppárt képviselőink javaslata. Hozzátette, hogy az energiaitalok fogyasztása extrém esetben már tragédiát is okozott.

Az energiaitalok fogyasztása megnöveli a különböző szív- és érrendszeri megbetegedések kialakulásának esélyét, rendszeres fogyasztásuk függőséghez is vezethet, ráadásul hosszú távon a pszichés állapotunkra is jelentős hatással lehetnek ezek az italok. Pedagógusaink ezeket a jeleket már napi szinten látják – hangsúlyozta a politikus.

Rendkívül szomorúnak tartom, hogy a legtöbb fiatalnak fogalma sincs, hogy amikor egy italt elfogyaszt, mit is juttat be a szervezetébe. Nem is beszélve arról, hogy milyen mennyiségben, mekkora adagokban. Szörnyű látni, hogy kora reggel az iskolába menet fiatalokat lehet látni, hogy kezükben energiaitallal várnak a villamosra, vagy buszra, és mintegy reggeliként tekintenek rájuk