Felmondott a közkedvelt háziorvos

Eörsi Dániel az egyik legismertebb és legkedveltebb háziorvosa volt Budapest IX. kerületének, mégis úgy döntött, váltani szeretne, ezért nemrégiben otthagyta praxisát – írja a Menedzsment Fórum.

Kedves pácienseim, kollégáim, barátaim! Ezúton értesítek mindenkit, hogy 2023. szeptember 30-ig maradok háziorvos, utána helyettesítésemet a Ferencvárosi Önkormányzat fogja biztosítani

– írta a Facebookon Eörsi.

Eörsi a Facebook-posztjaiban sokat írt az egészségügy helyzetéről, és rámutatott arra is, hogy szerinte a problémákat sokszor régi, kimondatlan társadalmi sémák okozzák, de bejegyzéseiben arról is szót ejtett, hogy miért választotta ezt a pályát, és hogy most miért döntött ennek elhagyása mellett.

Taglalta az orvos–beteg viszonyt, a halálhoz való viszonyát és háziorvosok magára hagyatottságát is, mindezt meglepő őszinteséggel.

A háziorvosnak van egy közvetítő szerepe a fehérköpenyes egészségügy és a civil ruhás lakosság között. Régen azt hittem, hogy én a civilek nagykövete vagyok a fehér ruhások között, de mára átálltam a másik oldalra. Én egy orvos vagyok, aki viszonylag közel jött az emberekhez

– áll az egyik bejegyzésében.

A hiányzó protokollokról az alábbiakat közölte:

Az egyes szakmai társaságok csak a saját területükön érvényes eljárásrendet írják meg, például melyik korcsoportban milyen gyakran legyen emlőszűrés, de hozzám a rendelőbe nem egy emlő jön be az ajtón, hanem egy ember, akinek egyébként vastagbele meg tüdeje is van, tehát nekem egyesített protokollban kell gondolkoznom.

Azt hitte, egész életében háziorvos lesz

Eörsi úgy gondolta, hogy a háziorvosi praxis kihívása egész életre fog szólni, és azt sem tagadja, hogy a járvány okozta daráló is szerepet játszott abban, hogy megért benne a változtatás igénye.

Elárulta azt is, hogy továbbra is háziorvosi munkát szeretne végezni, de nem praxisban, hanem csapatban szeretne dolgozni, ahol tudnak egymástól tanulni.

Megtaláltuk egymást a Máltai Szeretetszolgálat Naszlady Attila Egészségfejlesztési Programjával (MMSZ NAEP). Felzárkózó településeken végzünk telemedicinális alapú ellátást. Nagyon jól képzett csapat, a legjobb technikai háttérrel biztosít személyre szabott ellátást a legnehezebb sorsú települések lakosságának

– tudatta Eörsi.