Kepes András: Már a Telextől is felfordul a gyomrom

Új videós interjúsorozatot indított a Telex, az első műsorban Kepes András volt a meghívott vendég abból az apropóból, hogy a 75 éves újságírónak új könyve jelenik meg Két macska voltam címmel.

A műsorban Kepes András egyebek mellett a Kádár-kori média vezetőiről és a Fidesz-médiáról is beszélt. Úgy fogalmazott, hogy a „Kádár-korszakban intelligensebb volt a vezetők jelentős része”. A mai helyzetről azt mondta: „Én is megválogatom, hogy mit olvasok, és mit nem, mondjuk néha veszek egy mély lélegzetet, és azokat a médiumokat is megnézem, amiktől fölfordul a gyomrom, mert akarom tudni, hogy hol élek. […] Mondjuk az Origótól nyilván felfordul a gyomrom. Belenézek a TV2 vagy az M1 olyan híradóiba, amikor effektíve tudom, hogy nem igaz.” Kepes a mai állami médiáról azt mondta, hogy „nincs morális értéke”.



Az interjú megjelenése után Kepes András egy Facebook-posztban kommentálta a Telex eljárását:

Ritkán adok interjút, mert unom ismételgetni magam, és csak akkor állok kötélnek, ha valami új esemény történik velem. Az új regényem megjelenése ilyen esemény volt. Elszoktam attól, hogy a like-vadászat és az elfogultság milyen szakmai és erkölcsi mélységbe rántotta a médiát. Az elmúlt napokban többek között a Telex podcastjában is vendég voltam. A beszélgetésben szó volt a regényről, az oktatás, az egészségügy helyzetéről, amelyek szerintem nemzeti sorskérdések, a média állapotáról, összehasonlítva a pályakezdésem időszakával. Rákérdezésre szóba kerültek azok a mai médiumok is, amelyeket nem tartok hitelesnek, akikkel nem ülnék le egy asztalhoz, mert felfordulna tőlük a gyomrom. A másfél órás beszélgetésnek a Telex azt a címet adta, hogy: »Az Origótól felfordul a gyomrom«. Kiemelt témákként szinte kizárólag a napi politikát érintő, kontextusából kiragadott kijelentéseket emeltek ki a podcast felvezetésében. Ha a Telexnek a beszélgetésünk arról szólt, mint amit a címben és a felvezetésben jeleztek, akkor most már a Telextől is felfordul a gyomrom

– írta Kepes András hivatalos oldalán.