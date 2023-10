Őszies időt hoz szombatra az október

Szombat reggel javarészt napos és száraz idő lesz, azonban késő délutánra megérkezik a hidegfront, az ország északnyugati részén akár kisebb esőzések és záporok is előfordulhatnak. Napközben 23 és 28 fok közötti hőmérséklet várható.

Az ország döntő részén derült lesz az ég szombaton, csak késő délutántól növekszik meg a felhőzet északnyugaton, ott estétől kisebb eső és zápor is előfordulhat – írja az Országos Meteorológiai Szolgálat.

A délelőtti, általában mérsékelt, néhol kissé élénk délnyugati szél délutántól egyre nagyobb területen fordul át északnyugatira.

A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 23 és 28 Celsius-fok között alakul, de az északkeleti tartósabban felhős tájakon kissé hűvösebb is lehet.

Kritériumok szerinti veszélyes időjárási jelenség nem várható, ezért az Országos Meteorológiai Szolgálat nem adott ki figyelmeztetést egyetlen vármegyére sem.

Az orvosmeteorológia szerint fejfájás, migrén jelentkezhet, amit a szeles idő is fokozhat, romolhat a koncentrálóképesség, figyelmetlenség, valamint tompaság is felléphet. Az esti órákban nyugaton és északnyugaton már hidegfronti tünetek is előfordulhatnak az arra érzékenyeknél – írja az Időkép.

Vasárnap erős hidegfront vonul át fölöttünk. Az erősen megnövekvő felhőzetből már a hajnali óráktól többfelé várható eső és zápor, csak estefelé kezd csökkenni a felhőzet. Jelentősen visszaesik a hőmérséklet is, délután mindössze 10–19 fok várható.

