Nincs fűtés a Szent János Kórház belgyógyászatán, fáznak a betegek

Fáznak a betegek a Szent János Kórházban, ugyanis hiába köszöntött be a fűtési szezon, egyelőre nincs fűtés a belgyógyászaton. Egyikük be is számolt a Blikknek az állapotokról.

Valakinek a hozzátartozója behozott egy kis fürdőszobai hősugárzót a kórtermünkbe, így még itt a legjobb a helyzet, ide jár melegedni az éjszakás nővér is. De így is piszkosul hideg van, mindannyian meg vagyunk fázva. Lezuhanyozni maga a biztos tüdőgyulladás

– mondta a lapnak a páciens.

Azt is elmondta, hogy az egyik orvos is kabátban írt meg zárójelentést az orvosi szobában is.

Azt mondják a többiek, már a tavalyi tél is így telt. Nem értem, hogyan lehet egyáltalán betegápolásra használni ezt az épületet

– mondta.

Kerestük a kórház vezetőségét, amint válaszolnak, frissítjük cikkünket.