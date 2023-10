Dobrev Klára szerint Orbán Viktor az embercsempészek oldalán áll

Veszprémben mutatta be Dobrev Klára árnyék-miniszterelnök és Mustó Géza árnyék-belügyminiszter az Árnyékkormány rendészeti programját.

Dobrev Klára azzal kezdte beszédét a DK sajtóközleménye szerint, hogy „biztonságban élni nem csupán azt jelenti, hogy mindenkinek jár a tisztességes, emberhez méltó lakhatási körülmény, az európai szintű fizetés, a jó színvonalú oktatás és egészségügy, hanem azt is, hogy magunkat és szeretteinket fizikai biztonságban érezzük. Márpedig ehhez az kell, hogy például legyen elég rendőr és tűzoltó” – vélekedett.

Dobrev Klára szerint Orbán Viktor a magyar államon keresztül szánt szándékkal tartja alacsonyan a közalkalmazottak béreit.

Az orbáni gyenge állam olyan embereket nem fizet meg, akik nélkül nincs biztonság Magyarországon. Ha marad Orbán és a gyenge állam, akkor egyre több olyan település lesz, ahol az emberek nem mernek majd kilépni az utcára és egyre több olyan bűncselekmény lesz, ami következmények nélkül marad

– jelentette ki az árnyék-miniszterelnök.

Dobrev Klára arról beszélt, hogy a szociáldemokrata kormány látható és cselekvő rendőrséget akar, például több rendőrt az utcákra, hogy mindenki tisztában legyen, az elkövetett bűnüket nem lehet megúszni. Az árnyék-miniszterelnök szerint a szociáldemokrata kormány szabad kezet fog adni a rendőröknek a korrupciós bűncselekmények és hatalmi visszaélések felszámolására.

Azt akarjuk látni itthon is, mint más európai országokban, hogy a rendőrök bilincsben, vezetőszáron visznek el korrupt és hatalmukkal visszaélő politikusokat

– fogalmazott Dobrev Klára, aki szerint legalább ekkora változást kell hoznia a szociáldemokrata fordulatnak a tűzoltóknál is.

Az árnyék-miniszterelnök megígérte, hogy visszaállítják az önálló tűzoltóságot, fel fogják újítani a tűzoltó laktanyákat, és a tűzoltók tisztességes védőruhákat kapnak. Dobrev Klára ígéretet tett arra is, hogy a szociáldemokrata kormány meg fogja fizetni az ország rendőreit és tűzoltóit, ami szerintük a biztonságos élethez elengedhetetlen. Dobrev Klára arról is beszélt, hogy a szociáldemokrata kormány visszaállítja a Határőrséget is, mert a magyar határt nem plakátokkal, hanem erős és képzett határőrséggel kell megvédeni.

Dobrev Klára beszédében kitért rá, hogy Orbán Viktor a magyarok biztonságát veszélyezteti azzal, hogy közel 1500 embercsempészt engedett szabadon. „Ezzel szemben a kormányváltás után az új szociáldemokrata kormány valóban meg fogja védeni a magyarokat és nem az embercsempészek oldalán fog állni” – tette hozzá.

Mustó Géza árnyék-belügyminiszter arról beszélt, hogy a tömeges pályaelhagyás összetett probléma, de a túlterhelés mellett a legnagyobb baj az anyagi megbecsülés hiánya. Emlékeztetett, hogy ma egy kezdő rendőr 260 ezer – 280 ezer forint nettó fizetéssel indul szolgálatba, ezért szinte nincs olyan tűzoltó vagy rendőr, aki ne vállalna másodállást, hogy el tudja tartani önmagát és családját.

Mustó Géza ígéretet tett egy új illetményrendszer bevezetésére, amely jóval nagyobb mértékben ismeri majd el a veszélyes és megterhelő feladatokat ellátó állomány szolgálatát, és követni fogja a hazai bérek általános emelkedését. Mustó Géza beszélt arról is, hogy a szociáldemokrata kormány új, rendészeti életpálya-modellt vezet be, amelynek keretében átalakítják a rendvédelmi dolgozók nyugdíjrendszerét, és a szakszervezeti jogokat törvényben garantálják majd.