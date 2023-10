Traktorokkal és kombájnokkal jönnek a fővárosba

„Célunk, hogy a minőségi vidéki élet mindennapjait elhozzuk a nemzet fővárosába és bemutassuk a közönségnek a hazai agrárium - egyébként kiemelkedő - eredményeit, jelenét. Van mire büszkének lennünk, óriási fejlődést tudhat maga mögött az ágazat az elmúlt évtizedben” – nyilatkozta az idei OMÉK (Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás és Vásár) egyik szervezője, Giczi Gergely. Az Agrármarketing Centrum ügyvezető-helyettese az Indexnek elmondta, hogy a rendezvény a hazai élelmiszeripar kiemelt eseménye.

I. Hungarian Food Summit

Az Agrármarketing Centrum ügyvezető-helyettese szerint a magyar gyártók számára a nemzetközi jelenlét a legfontosabb, ezért az idei kiállításon megszervezik az I. Hungarian Food Summit-ot, amely egy üzleti találkozó a hazai gyártók és külföldi beszerzők részvételével. „46 magyar élelmiszeripari szereplő számára építünk közösségi standot, ahol kiállítóként mindhárom napon jelen lesznek” – mondta el Giczi Gergely, aki hozzátette: a pénteki, szakmai napon egy egész napos B2B programmal készülnek. 22 országból, 87 külföldi importőr cég 127 beszerzője érkezik az OMÉK-ra, ahol több, mint 1000 tárgyalást bonyolítanak majd le a pénteki napon.

Azt gondolom, a magyar élelmiszeriparban ilyen méretű beszerzői fórum még soha nem volt. Bízunk tehát a sikerében, véleményem szerint látható eredménye lesz

– tette hozzá a szervező.

Felsorakoznak a traktorok és a kombájnok

Giczi Gergely szerint az idei OMÉK fókuszában a családok állnak. „Egy olyan színes programkínálatot állítottunk össze, amelyben a család minden tagja megtalálja a kedvére valót. A gyerekeknek számos koncerttel készülünk” – árult el részleteket az Agrármarketing Centrum ügyvezető-helyettese. Hozzátette: nem maradhat el az őshonos magyar állatokat bemutató udvar, ahol találkozhatnak az érdeklődők a szürkemarhával, racka juhokkal, mangalicával, baromfikkal. Megismerkedhetnek a ládavasúttal, kipróbálhatják a kalandos pecsétgyűjtő játékot és a traktorszimulátort.

A kiállításon a legnagyobb agrárgépek élőben is bemutatkoznak, így közelről megtekinthetőek lesznek a szántóföldön használt traktorok, kombájnok és egyéb eszközök.

„A rendezvény mindhárom napján velünk lesz Oszi, a 81. OMÉK kabalafigurája, aki egy játékos szürkemarha bőrébe bújva szórakoztatja majd a közönséget” – mondta el a szervező.

A Kárpát-medence legnagyobb termelői vásárja

„A felnőttek számára megrendezzük a Kárpát-medence legnagyobb, legszélesebb termelői vásárját, ahol határon innen és túlról érkezett termelők mutatják be termékeiket, amelyekből természetesen vásárolhatnak is az érdeklődők” – közölte Giczi Gergely, aki hozzátette: felnőtteknek szóló koncertjeik, népzenei produkcióik, illetve előadásaik is lesznek, de ismét megnyitják a gasztro-passzázst, ahol finomabbnál finomabb ételekkel találkozhatnak majd. A rendezvény háziasszonya Borbás Marcsi lesz.