Megoldódhat a több mint húszéves kecskeméti gyilkosság rejtélye

23 évvel ezelőtt, egész pontosan 2000. október 1-jén kegyetlenül meggyilkoltak egy fiút egy kecskeméti szórakozóhelyen, majd holttestét a vasúti sínekre fektették, hogy vonatbalesetnek tűnjön az eset. Az ügyet még akkor le is zárták ezzel az indokkal, azonban most fény derülhet a valódi okra, miután a szórakozóhely két volt biztonsági őrét egykori főnökük tavaly „feldobta”. Az anno döglött ügyként elkönyvelt eset most végre megoldódhat.