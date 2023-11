Orbán Viktor Kazahsztán elnökével tárgyalt

Mint arról korábban beszámoltunk, Orbán Viktor miniszterelnök Kazahsztán fővárosába, Asztanába utazott, ahol hivatalos kétoldalú találkozóit követően részt vett a Türk Államok Szervezete 10. csúcstalálkozóján. Az esemény a tag- és megfigyelőállamok vezetőinek jelentős találkozója, amelynek célja a török nemzetek közötti együttműködés és kölcsönös megértés megerősítése.

Korábban az Astana Times azt írta, hogy a magyar kormányfő látogatásának középpontjában a kazah–magyar együttműködés bővítése áll majd kereskedelmi, gazdasági, befektetési, kulturális és humanitárius területeken.

Orbán Viktor szerdán a Facebook-oldalán jelentette be, hogy megérkezett a kazah fővárosba. Azt is tudni lehet, hogy a magyar delegáció, – melynek tagja Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, valamint Varga Mihály pénzügyminiszter is – tárgyalásokat folytat Kaszim-Zsomart Tokajev államfővel, Alikhan Szmailov miniszterelnökkel és Jerlan Kosanov parlamenti elnökkel.

A kormányfő csütörtök reggel pedig arról posztolt, hogy megkezdte a tárgyalásokat Kaszim-Zsomart Tokajevvel, Kazahsztán elnökével, ahol a béke és energetikai kérdések voltak fókuszban.