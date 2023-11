Szentesi Éva: Az, hogy elfogadom, hogy meghalok, nem a feladással egyenlő

Szentesi Éva írónő rákbetegséggel küzdött csaknem tíz évvel ezelőtt, ami egyébként több könyvét is ihlette. Betegségén főként édesanyja segítette át, aki két éve halt meg koronavírusban. Az írónő elmondása szerint ezt a tényt még mindig nehezen tudja elfogadni.

− mondta az RTL-nek.

Betegségében megélt hihetetlen mélységeket, a halállal is farkasszemet nézett. Elmondása szerint volt 5 hónap az életében, ami nagyon meghatározó volt a betegsége alatt, ugyanis akkor nézett igazán szembe a ténnyel, hogy befejeződhet az élete.

Emlékszem, hogy feküdtem a kórházban, és azon gondolkoztam, lehet, hogy 30 évesen most vége lesz az életemnek. Ekkor kezdtem számba venni, hogy milyen gazdag életem is volt eddig, és ekkor rájöttem, hogy akkor ez nem is akkora tragédia. Másnap reggel nagyon könnyűnek éreztem magam