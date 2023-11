Kemenesi Gábor: a nagycsaládosoknak érdemes felvenniük ezt a koronavírus-oltást

Az újabb Covid-variánsokokat a vírus folyamatos változása idézi elő. Kemenesi Gábor az InfoRádió műsorában hívta fel rá a figyelmet, hogy éppen emiatt ajánlott a mostani főszezonban felvenni az emlékeztető oltást, ami visszahozhatja az érintettek „védelmi szintjét”.

Kiemelte, hogy a szakemberek mindig az aktuális variánshoz igazítják az oltóanyagot, így

a jelenleg elérhető koronavírus elleni oltások megfelelő védelmet nyújtanak valamennyi új variáns ellen.

A Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Karának adjunktusa megjegyezte, hogy a vakcinával elkerülhetőek a súlyos megbetegedések, ezért főként a kockázati csoportoknak javasolják az emlékeztető oltást. Téves híresztelésnek nevezte az állítás, miszerint a régi vakcinák nem nyújtanak igazi védelmet. Hozzátette, hogy „nem véletlenül nem dobják a kukába ezeket” az oltóanyagokat.

A víruskutató szerint tudományosan bizonyított, hogy a régebbi verziójú vakcinák is védelmet nyújtanak, ugyanakkor az új oltóanyagok valóban hatékonyabbak „egy nüansznyival” a korábbiaknál.

A Magyarországra érkező 300 ezer adagnyi új típusú Pfizer-vakcináról nincs információja Kemenesi Gábornak, de mint mondta, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központnak (NNGYK) időszerű volna beszélnie erről.

Miért fontos a fészekoltás?

Kemenesi Gábor kiemelte, hogy a nagycsaládosoknak érdemes gondolniuk idős és beteg családtagjaikra, így nekik az úgynevezett „fészekoltás″ felvételét javasolja.

Mint mondta, nemrég robbant be a köztudatba a „fészekoltás” kifejezés, melyet az angol szakirodalomban „buborékoltásnak” neveznek. Ennek az a lényege, hogy ha van olyan családtagunk, aki a kockázati csoportba sorolható, akkor őt is megvédhetjük azzal, ha magunkat is beoltatjuk.

Végül felhívta a figyelmet arra is, hogy az érintett családoknak érdemes lehet évente igényelni a szezonális influenzaoltást, valamint a koronavírus elleni emlékeztető oltást is.