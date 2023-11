Megindult a lavina a karácsonyi boltzár-kérdésben

A Lidl szentesti boltzárának meghirdetését követően a Jobbik önálló indítványában jelezte, hogy december 24-ét is munkaszüneti napnak kellene nyilvánítani.

Mit arról korábban az Indexen is írtunk, a Lidl bezárja mind a 200 üzletét december 24-én annak érdekében, hogy a bolti dolgozók is családjukkal ünnepelhessenek karácsonykor. Az üzletlánc igazgatója fontosnak véli a példamutatást és azt, hogy erősítsék Magyarország alapértékeit.

A Jobbik kapott az alkalmon és indítványában azt sürgette, legyen pihenőnap szenteste napja is.

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete kifejezetten üdvözölte ezt a kezdeményezést, mivel már többször is lépéseket tettek ebbe az irányba ők is, viszont sikertelenül – írja az ATV.

A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége is helyeselte a párbeszédet, azonban úgy vélték,

az adminisztratív szigorítást el kell utasítaniuk, mivel a zárva tartás gyengítené a gazdaságot.

December 24-e pihenőnappá nyilvánítása több párt programjában is szerepel, a Jobbik is immár ötödik alkalommal nyújtja be képviselői indítványát hétfőn.