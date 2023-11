Száműzték a történelemből az első polgári származású magyar miniszterelnököt

Az első polgári származású magyar miniszterelnök háromszor alakíthatott kormányt, ötször volt pénzügyminiszter, de tizenegy miniszteri posztot is betöltött. Nevéhez fűződik a kötelező polgári házasság, az állami anyakönyvvezetés, a vallás szabad gyakorlatának bevezetése, de az első igazi adóreform is. Az általa megálmodott kispesti munkástelepet napjainkban is Wekerletelepnek nevezik. Ma 175 éve született Wekerle Sándor.