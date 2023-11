Dobrev Klára: Orbán a lopakodó huxit politikáját képviseli

Külpolitikai programbemutatót tartott csütörtök délelőtt a Demokratikus Koalíció és az árnyékkormány több tagja, élükön Dobrev Klárával. A politikus kijelölte a legfőbb útvonalat, amin pártja dolgozik: mindenképp Európában és a NATO-ban tartani Magyarországot.

Hogyan képzelik el Magyarországot?

A Demokratikus Koalíció arca, Dobrev Klára az eseményen elmondta: az elmúlt hetekben sorra járták az országot és mutatták be azt a programot, ők hogyan képzelik el Magyarországot, mit szeretnének tenni az országgal, ha hatalomra jutnak. Szerinte egy dolog mindenképp közös a magyarokban: az Európához tartozás. Ez már a történelem során is számtalanszor bebizonyosodott.

Magyarország a hazánk, Európa az otthonunk. Európai magyarok vagyunk, és európaiként akarunk Magyarországon élni

– mondta Dobrev Klára, aki szerint ők nem váltogatják a barátaikat és céljaikat, mint ahogyan azt a Fidesz teszi, mintha alsóneműjét cserélgetné.

„13 éve jött egy gyalázatos politikai kurzus, amely hajlandó volt az Európához tartozás ezeréves álmát beáldozni a saját klientúrája megélhetéséért. Amikor a kormány először hozta fel, hogy Brüsszel és az EU az ellenségünk, még sokan csak legyintettek. Azóta viszont ez már nemcsak szavakban, hanem propagandaként is megjelent.” Dobrev szerint így próbálják kiölni a magyarokból az Európához tartozás vágyát. Azóta már egyre többen jöttek rá, hogy a kormány ázsiai diktátorokhoz dörgölőzik Európa helyett.

Ezt el sem tudtuk volna képzelni, hogy itt tartunk

– mondta Dobrev, hozzátéve: alamizsnáért kiengedtek baltás gyilkosokat, az orosz titkosszolgálatok ki-be járkálnak itt, a kínaiaknak meg magyar földet és magyar vizet adnak el az akkumulátorgyárakhoz.

Jön a huxit a DK szerint

„Hogyan fogunk így mi európai magyarok maradni?” – tette fel a kérdést Dobrev, aki szerint ezek után már senki sem maradhat csöndben. Mindegy, hogy politikus, tanár, újságíró, vidéki vagy fővárosi, nagyvárosi vagy falusi, már nincs idő tovább várni. „Ez a politika, amit Orbán képvisel, ki visz minket Európából. Orbán Viktor a lopakodó huxit politikáját képviseli” – emelte ki a politikus, aki szerint az elmúlt egy évben a DK azon dolgozott Európában, hogy megmutassák, Magyarország nem Orbán Viktor.

„Én ma egyedül a Demokratikus Koalíció árnyékkormányát, egy szociáldemokrata kormányt látok biztosítékként arra, hogy Magyarország Európa szívében maradjon, ez a gyerekeink érdeke is” – mondta Dobrev Klára.

Körömgombás politika

Dobrev Klára után Molnár Csaba, az árnyékkormány kancelláriaminisztere kiemelte: a magyarok kétharmada még továbbra is Európa-párti, azaz Orbán Viktor propagandájának nem jött be a terve, nem sikerült megváltoztatni a magyarok véleményét a témában, ez a magyarok DNS-ében is benne van.

Orbán Viktor a pénzt tette zsebre, őt pedig a keleti diktátorok tették zsebre

– mondta Molnár, aki szerint a magyar miniszterelnök lett az „európai politika körömgombája, sok gondot okoz, és nem nagyon beszélünk róla, mert kínos téma”.

(Borítókép: Dobrev Klára beszédet mond az árnyékkormánya tagjainak bemutatásán 2022. szeptember 19-én. Fotó: Kovács Anikó / MTI)