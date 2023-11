Lefújja a hajunkat szél, több vármegyére figyelmeztetést adtak ki

Nagyrészt felhős és borult időre kell számítanunk pénteken. Többfelé is várható eső, zápor, néhol zivatar is, egyes területeken jelentős mennyiség is eshet. A szél a Dunántúlon viharossá fokozódik majd, ezért az Országos Meteorológiai Szolgálat széllökés miatt figyelmeztetést adott ki több vármegyére.